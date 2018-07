Tøffe tak for norske europaligadeltakere

Sport

Lillestrøm er ute og spiller i Europa for første gang på ti sesonger. Den eneste på dagens lag som var med sist, er kaptein Frode Kippe. I 2008 ble det exit etter å ha tapt 3-7 sammenlagt mot FC København i kvalifiseringen til UEFA-cupen.

LSK må stole på at den nye treneren Jörgen Lennartsson har den erfaringen som skal til. Han har ledet Elfsborg gjennom gruppespillet i europaligaen.

– Jeg er ganske trygg på hva dette handler om, sier han til klubbens hjemmeside.

LASK, som mange nordmenn kjenner fra tiden da Vidar Riseth og Erik Mykland spilte i klubben, endte på fjerdeplass i østerriksk toppserie sist sesong, bak Salzburg, Sturm Graz og Rapid Wien.

Østerriksk fotball starter opp igjen serien kommende helg.

Annet kaliber

Geir Bakkes Sarpsborg-mannskap tok seg greit videre fra 1. kvalifiseringsrunde, men sveitsiske St. Gallen er trolig av et litt annet kaliber enn islandske IBV.

St. Gallen har allerede spilt en serierunde og imponerte. Laget slo til med sterke 2-1 borte mot Basel.

Basel har vært dominerende i Sveits i flere år, men i forrige sesong ble nordsveitserne klart slått av Young Boys. St. Gallen endte på 5.-plass i serien, selv med kun 45 poeng fra 36 kamper og 20 minusmål.

Sarpsborg vil nok derfor forsøke å benytte muligheten til å få med seg viktige bortemål til returkampen i neste uke.

– Vi vet vi møter et godt lag og må opp mot vårt beste for å ta oss videre, sier Kristoffer Zachariassen.

Eikrem og Håland tilbake

Molde og Ole Gunnar Solskjær starter hjemme i europaligakvalifiseringen. Onsdag ble det klart at Magnus Wolff Eikrem er tilbake i hjembyen for godt, og han er allerede klarert for spill. Dessuten er storscoreren Erling Braut Håland hentet hjem fra G19-EM.

Laci er nok et ubeskrevet blad for de fleste. Laget tok fjerdeplassen i den hjemlige serien sist sesong og har cuptittel fra 2013 som sin største bragd.

Molde imponerte ingen med sin innsats borte mot Glenavon sist, men trygget avansement med blant annet tre fulltreffere av Eirik Hestad på hjemmebane.