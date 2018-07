Slik hyller klubben Magnus Wolff Eikrem

Etter at Molde Fotballklubb onsdag kl. 12.00 bekreftet at Magnus Wolff Eikrem er klar for å ikle seg den blå MFK-trøya igjen, har det strømmet på med respons i sosiale medier.

Sjøl valgte klubben å presentere og hylle spilleren på denne måten:

Lykkeønskningene til klubben og Eikrem strømmer på i kommentarfeltet. På Twitter kommer det også mange meldinger, en del på svensk, fra det som antagelig er Malmö-supportere som har frisk i minne hva han gjorde for dem i Allsvenskan.

Her er flere reaksjoner fra Twitter-brukere

Magnus W. Eikrem set to sign for Molde after being waived by Sounders. Huge mistake by Sounders for not having patience to mold this player into their lineup in a creative role. Also a massive set piece threat.

No-brainer for Molde. Good luck MWE!