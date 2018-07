Eikrem klar for Molde - gjenforenes med Solskjær igjen

Sport

Fem år etter at han sist ikledde seg den blå MFK-drakta, er det klart for retur til Aker stadion for midtbanespilleren fra Molde.

Klubben sendte nå ut en pressemelding som bekrefter det mange supportere har håpt på den siste uka.

Eikrem har siden han ble hentet til Manchester United som 16-åring i 2006 hatt et tett forhold til manager Ole Gunnar Solskjær, som hentet ham til Molde og til Cardiff. De siste sesongene spilte Eikrem for Malmö FF, før han det siste halvåret har prøvd lykken i USA.

Adm. Direktør i Molde FK, Øystein Neerland bekrefter at Magnus har signert en 4 ½ årskontrakt for MFK som gjelder frem til 31/12-2022. Magnus er tilgengelig for spill fra og med i dag.

Det har lenge vært en dårlig bevart hemmelighet at Molde og Ole Gunnar Solskjær ved flere anledninger har ønsket seg Magnus Wolff Eikrem tilbake i den blå-hvite drakta. Fredag ble det bekreftet at han er ferdig i MLS og Seattle Sounders.

– Dette er tredje gangen jeg signerer Magnus, det sier vel alt hva jeg synes om ham som fotballspiller. Jeg har fulgt ham siden han var 12 år og på Statoil Akademiet. Nå får jeg være med på neste fase i hans karriere.

Magnus kommer med sin erfaring/rutine for å hjelpe ungguttene og vil være en sterk bidragsyter til det sportslige for laget fremover, sier Ole Gunnar Solskjær til moldefk.no.

Eikrem har allerede vært i Molde noen dager, og kan være spilleklar til torsdagens møte med Laçi i Europaliga-kvalifisering.