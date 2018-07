Vis i Kroatia er den nye Mamma Mia-øya. Disse fem tingene bør du oppleve før det tar av.

reise

Den er så vakker og innbydende. Vis er øya du helst skulle ha funnet før resten av verden gjorde det – den har så mye spennende å by på. Spørsmålet er hva som skjer med idyllen der når øyas fortreffelighet nå skal rulle over filmlerretene verden over i den nye Mamma Mia-filmen.

Fly direkte til Split. Ta så fergen Jardolinja i litt over to timer. Da er du der. I Kroatias øyparadis i Adriaterhavet.

I Hellas? Nei, det er i Kroatia

Det var nok ikke uten grunn «Mamma Mia – Here we go again» ble spilt inn der, på øya som lenge var Jugoslavias største marinebase. Vi var der rett før premieren på den populære filmen med kjente skuespillernavn som Pierce Brosnan og Stellan Skarsgård.

Selv om handlingen påstås å finne sted i Hellas, så er det faktisk filmet i Kroatia denne gangen. På Vis, den av de kroatiske øyene som ligger lengst fra fastlandet.

Idyllen slår mot deg når du tar fergen fra Split forbi de velkjente turistøyene Brac og Hvar. Videre ut i Adriaterhavet på vei mot Italia ligger den 90 kvadratkilometer store øya og skinner i solskinnet.

Så idyllisk, så grønn, så forlokkende.

Lenge var den en uoppdaget herlighet. Fortsatt er det ganske stille og rolig sammenlignet med andre reisemål, men sannsynligvis er det bare stille før stormen.

For når folk tas med fra det ene vakre Vis-stedet til det andre i «Mamma Mia 2», vil nok øya bli like populær som Skopelos og Skiathos. Det var på disse to greske øyene den første Mamma Mia-filmen ble spilt inn for ti år siden.

Nå er det altså Kroatias tur. Her er fem tips til hva du bør gjøre på Vis:

1. Dra til Europas vakreste badestrand

Ja, det er faktisk helt sant. Stranden Stiniva er ikke bare kåret til Kroatias beste badestrand. I forfjor ble den utnevnt til best i Europa. Sandstranden, som ligger langt inne i en bukt mellom klipper, er nesten for skjønn til å være sann.

2. En romantisk aften i solnedgang

Hvis du vil nyte solnedgangen og noe kaldt i glasset, er det lett å velge baren Fritarija, som ligger ved sjøen i Vis by.

Mange på Vis lever av å lage vin. Lokal rød eller hvit vin, en iskald halvliter Karlovacko eller en paraplydrink kan nytes på dette stedet samtidig som solen senker seg i havet. Du kan også gå fem trappetrinn fra baren og stikke føttene i det varme, klare vannet.

3. Fritert blekksprut i Komiza

Vis har to landsbyer. På vestkysten finner du idylliske og sjarmerende Komiza. Mange som bor i Vis sentrum, tar en 20 minutter lang taxitur til denne landsbyen på motsatt side av øya.

Mange båtutflukter starter herfra, men det aller beste i Komiza er kanskje å spise fritert blekksprut på restauranten Konoba Jastzera. På ett av bordene her, rett ut mot det krystallklare vannet, er en scene med Pierce Brosnan i den nye filmen spilt inn.

4. Det blå skinnet inne i fjellet

De lokker med at du kan miste pusten av å oppleve Blue Cave på øya Bisevo rett sørøst for Vis. Det er nesten så det stemmer.

Ivrige guider loser dere med båt inn inn i grotten. Husk å senke hodene for å komme inn. Hvis ikke, kan det gå riktig ille i møtet med spisse steinkanter. Der inne, midt i fjellet, blir alt blått og vakkert. Dette må nesten bare oppleves når du først har tatt turen til Vis.

Populære film-reisemål Her er noen andre steder som har tatt av som reisemål på grunn av film er blitt spilt inn der: Mamma Mia-øyene Skopelos og Skiathos. The Beach-stranden i Thailand. Ringenes Herre-landskapet i New Zealand. Tomb Raider i Kambodsja. Game of Thrones i Dubrovnik. Notting Hill i London. Preikestolen i Mission Impossible 6. Lost in Translation i Tokyo.

5. Tur langs sjøen

Vis landsby er langstrakt. Du kan starte vandringen fra byens stein-badestrand rett ved den store. flotte kirken. Så er det bare å traske forbi kaikanten, som fylles opp av seilbåter gjennom hele sommeren.

På asfaltveien forbi det første sentrum, går dere mellom gamle steinbygninger til et nytt, lite sentrum. Der er ett av stedene hvor de reklamerer for at mange Mamma Mia-scener ble spilt inn.

Ønsker du flere kilometer innabords, er det bare å gå videre ut mot sjøen og opp mot fjellet. Her kan solnedgang nytes og bilder tas av byen som garantert vil fange filmelskeres oppmerksomhet i tiden fremover.