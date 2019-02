Slik blir du skikkelig ren på hendene etter toalettbesøk på fly

reise

Du skal spise om bord i et fly. Skal du vaske hendene med vann som er merket «non-potable» fra kranen på flytoalettet eller velge noen dråper håndsprit?

– Jeg er ikke urolig for å vaske hendene med vann fra kranen på et fly. Det beste er å vaske hendene med såpe og vann etter et toalettbesøk, fordi du da vasker av og skyller bort eventuelle rester etter urin eller andre ting du måtte ha vært i nærheten av, sier seniorrådgiver Metter Fagernes i resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Det viktige er at håndvasken tar litt tid. Du bør bruke noen sekunder på å gni inn såpen, skylle og så tørke hendene. En håndvask bør ta 40 sekunder.

Hun sier du gjerne må ha på noen dråper håndsprit i etterkant. Men håndsprit vil bare drepe eventuelle mikrober og har ikke like god effekt på eventuelle kroppsvæsker. Du kan ikke skylle bort rester med sprit eller Antibac.

Som hovedregel anbefaler hun ikke begge deler fordi det kan virke irriterende på huden.

På enkelte flyturer kan fly gå tomme for vann i kranene på toalettene. Da kan håndsprit være eneste alternativ. Mette Fagernes ville ikke ha noen betenkeligheter med det.

– Jeg ville være helt rolig likevel, sier Fagernes.

Men som ekspert i infeksjonsforebygging legger hun til et viktig råd:

– Det spiller en rolle hva du gjør etter at du har vasket hendene, fordi den største risikoen inne på et flytoalett er at det er trange forhold. Du kan komme til å forurense hendene på nytt. Det som er viktig er å ikke komme borti vasken eller kran etter at du har vasket hendene. Bruk derfor et papir til eventuelt å stenge kranen og til å åpne døren ut etterpå, råder Fagernes.

For sikkerhets skyld

Vann som brukes i kranen på toalettet er ofte merket med «non-portable», altså at det ikke skal drikkes. Men hva betyr det egentlig? Ingen har vel lyst til å vaske hendene med skittent vann?

– Fly kan fylle vann over hele verden. Det er lokalt vann og det fylles ikke vann hver gang et fly er på bakken. Derfor merkes vannet i toalettkranen med at det ikke skal drikkes. Det er ikke det samme som at vannet er skittent, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Johansen forklarer at det brukes ulike containere til vann om bord i et fly. Vannet til kjøkkenet, som blant annet brukes til kaffe og te om bord, er alltid av drikkekvalitet. Vann du skal drikke om bord som passasjer, kommer alltid i flasker.

Vann til kranene på toalettene og til selve toalettene kan fylles hvor som helst i verden. Dermed blir det merket med at det ikke er drikkevann. For sikkerhets skyld.