Sentraleuropas grønne perle: Her er fem grunner til å legge neste helgetur hit

reise

1. Opplev en av Europas grønneste hovedsteder

Uttrykk som «grønn» og «bærekraftig» lover som regel mer enn de holder gjennom moderne markedsføring, men Ljubljana har gjort ord til handling via en rekke konkrete og effektive tiltak.

Det hele begynte for alvor i 2012, da den historiske sentrumskjernen ble stengt for motoriserte kjøretøy. Automatiske (og praktisk talt kostnadsfrie) sykkelsentraler dukket deretter opp over hele byen til jubelrop fra både lokale og turister.

Ljubljana Slovenias hovedstad og største by Befolkning – 280 000 Tidsforskjell – ingen Visum – nei Valuta – Euro Sesong – mai – oktober, men verdt et besøk året rundt

Innen 2020 har Ljubljana som mål å kutte C02 utslipp med 30 prosent, og ble den første hovedstaden i EU til å innføre et «zero waste»-mål.

Tiltak som disse ga byen prisen «Europas grønne hovedstad» i 2016, en ettertraktet tittel fra EU-kommisjonen som vil overtas av Oslo til neste år.

I tillegg har Ljubljana vunnet priser for å tilrettelegge offentlige rom for eldre og bevegelseshemmede, blant annet ved å introdusere fire elektriske småbiler – kalt «milde hjelpere» på slovensk – som tar passasjerer rundt i sentrum aldeles gratis.

2. Slaraffenliv langs Ljubljanika-elven

Mens slottet og dragebroen forblir Ljubljanas fremste symboler, er Ljubljanika-elven trolig den mest folkekjære av hovedstadens trekkplastre. Langs det stille, irrgrønne vannet som bukter seg gjennom sentrum av gamlebyen, kan du lett tilbringe brorparten av reisetiden din – og det vil aldri føles bortkastet.

Reisen dit Det går for øyeblikket ingen direkteruter til Ljubljana fra Norge, men byen kan enkelt nås med en mellomlanding. Selskaper som tilbyr turen inkluderer Turkish Airlines (www.turkishairlines.com), Finnair (www.finnair.com) og Brussels Airlines (www.brusselsairlines.com)

Fra april til oktober eksploderer elvebredden med kafeer, restauranter og folkeliv, noe som gir Ljubljana sentrum en nesten festivalaktig atmosfære i sommermånedene.

For en komplett oversikt over Ljubljanika-elvens kafeer må du trolig bosette deg permanent, men noen sikre vinnere kan likevel nevnes. De inkluderer den evig populære kaffebaren Cafetino, Čokoladni Atelje Dobnik (for byens beste sjokolade) og Slovenska Hiša (for en knallgod og rimelig tradisjonsfrokost).

Et minicruise er også lett tilgjengelig via flere stasjoner langs elvebredden.

3. Et kreativt nervesenter

Ljubljana er et sted av og for kunstnersjeler, hvor kreativt uttrykk ikke bare er avgrenset til museer og gallerier, men som en stadig skiftende del av bybildet.

For et levende eksempel, ta turen til Metelkova Mesto, ofte beskrevet som Europas mest vellykkede okkupasjons-prosjekter. Her i en nedlagt militærbase finnes en labyrint av kunstnerstudioer, konsertscener og barer – hvor det virker som om halve byen samler seg på mildere helgekvelder.

Om du bare har en halvtime til overs på dagtid er Metelkova verdt et besøk på grunn av sin slående og fargerike gatekunst alene. I gamlebyen finner du også flere minneverdige gallerier og museer, inkludert Jakopič Gallery, Aksioma og det utmerkede Nasjonalgalleriet, som fyller 100 år i 2018.

For en omfattende og pedagogisk innføring i Slovenias historie, ta turen (eller taubanen) til det 900 år gamle middelalderslottet over gamlebyen. Gå heller ikke glipp av dukkemuseet på samme sted.

Ønsker du et mer generelt inntrykk av byens kultur og historie, sleng deg på en gratis gåtur.

4. Mesk deg til overkommelige priser

Ljubljana blir en større og større gastronomisk snakkis for hvert år som går. Slovensk tradisjonskost er ikke akkurat kjent som lett eller plantebasert, men takket være det stadig økende antall restauranter i sentrum vil ingen reisende gå sultne her.

De gode spisestedene hovedstaden tilbyr er for mange til å nevnes i ett avsnitt, men høydepunkter som stikker seg ut inkluderer Restavracija JB, kåret til en av verdens hundre beste i 2010, tradisjonsrestauranten Špajza og Gostilna Dela, som ansetter vanskeligstilt ungdom under veiledning av erfarne kokker.

Fra vårpartiet og gjennom sommersesongen holdes det populære konseptet Odprto Kuhna (åpent kjøkken) hver fredag nær sentral-torget, hvor noen av byens beste kokker tilbyr små porsjoner av deres menyer til overkommelige priser.

For en annerledes og minneverdig middag, book bord (i god tid i forveien) hos Strelec, en eksklusiv og kontemporær restaurant i skyttertårnet på toppen av Ljubljanas middelalderslott.

5. Kom deg ut

Den siste (men slettes ikke minste) grunnen til å besøke Ljubljana er måten byen tjener som et ideelt springbrett til resten av landet. Med sine knappe to millioner innbyggere og geografiske område på størrelse med halve Danmark er Slovenia enkel å oppleve uten å måtte tilbringe mye tid på buss eller tog, og Ljubljana ligger praktisk plassert i kjernen av det hele.

Kjører du østover når du Adriaterhavskysten i løpet av en time eller to, hvor småbyperler som Piran og Koper venter på å bli oppdaget. Nordover ligger den verdensberømte Bled-innsjøen, Slovenias mest fotograferte punkt, og østover venter skidestinasjoner i verdensklasse.

Men om du drømmer om en reise til Slovenia, dra for all del nå. Landets nyervervede popularitet viser ingen tegn på å minke …