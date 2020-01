Reisetrendene verdt å vite om i 2020

reise

1. Romreise

Allerede i 2004 ble de første billettene til Virgin Galactics romreiser lagt ut for salg. Da kostet de 200.000 amerikanske dollar, omtrent 1.700.000 norske kroner i dagens kurs. I år planlegger selskapet at deres VSS Unity tar sine første kommersielle reiser til verdensrommet.

Andre aktører følger tett på. Amazon-eieren Jeff Bezos’ Blue Origin space company håper å gjøre testflyvninger med sin rakett «New Shepard» i år. Elon Musks SpaceX planlegger reiser rundt månen i 2023 og det første romhotellet er planlagt å åpne i 2025.

2. Nakenferie

«Å spise naken uten smarttelefoner er overraskende behagelig.» skrev Independent i sin anmeldelse av nakenrestauranten Bunyadi i London i 2016.

Suksessen uteble og resturanten ble nedlagt, men nå søker de investeringer til gjenåpning. Opplevelser i Adam og Evas drakt skal visstnok bli populært, ifølge Traveller. Ikke bare restaurantbesøk, men nakne gåturer, camping, kanopadling, cruise, svømming og yoga.

3. Veganske hoteller

Gårdsdrift med dyr for å produsere kjøtt, egg og melk står for 14,5 prosent av verdens klimagassutslipp. Et økende antall mennesker blir mer og mer bevisste på miljøkrisen og flere velger bort kjøtt og andre dyreprodukter.

En undersøkelse utført av Sainsbury’s, Storbritannias tredje største kjede av supermarkeder, spår at 25 prosent av briter er veganere innen 2025.

Dette vil vi merke i turismen. Veganhoteller uten ull, silke og kjøtt i restaurantene vil det bli flere av.

4. Slektsreise

De siste årene er det dukket opp flere tilbydere av DNA-tester, der man sjekker sitt genetiske opphav. Spytt på en q-tips-lignende gjenstand, send den i posten – og vipps, så får man vite at man har aner fra Midtøsten, Mongolia og neandertalere.

Men det er først i det siste at reiselivet er begynt å utnytte seg av trenden. Airbnb har blant annet et partnerskap med en av tilbyderne av genetiske selvtester, der de oppfordrer reisende å oppsøke stedene forfedrene holdt til.

5. Surfing

I 2020 vil surfing være en offisiell gren for første gang i et OL. Aktiviteten er ennå en nisjesport, men har sett en økning i popularitet blant kvinner.

Flere tilbydere er kastet seg i konkurransen om surferne. Det inkluderer også innendørs surfeanlegg. Wavegarden har flere anlegg verden over, men det aller største åpner i Sør-Korea senere i år.

6. Køyesenger

Køyesenger er begynt å finne veien til hotellrommene, ifølge Traveller. De er vanligere å finne på hosteller, men løsningen øker i popularitet fordi den gir bedre romutnyttelse og flere muligheter for familier og vennegrupper på reise.

7. Elfly

Vi har allerede skrevet om elflyet som delvis produseres i Trondheim. Rolls-Royce vil revolusjonere flybransjen, og første fly skal etter planen være i luften i år.

Samarbeidet med Airbus resulterer i første omgang med E-Fan X-flyet, der én av fire motorer er elektrisk. Det vil redusere utslippene med 20–30 prosent.

De er ikke alene om ambisjonene om elektrisk flykraft. Israelske Eviation vil få første flyet i luften i 2022 og EasyJet ønsker en elektrisk flåte innen 2030.

8. Flyskam tar av

I Norge er flyskam et velkjent fenomen. Nå brer det seg til andre deler av verden.

Greta Thunberg krysset Atlanteren to ganger med båt for å delta i FNs klimatoppmøte. Deretter tok hun toget hjem til Sverige. Hun er blitt ansiktet på dagens klimaoppgjør, som endrer reisevanene til flere og flere. Det flys mindre, og togreiser øker i popularitet i hele Europa.

9. Spartansk ferie

Enkel levestil med kort reise og lite tilbehør. Ideen er enkel og er ment å løsrive deg fra dagens «teknologitunge» hverdag. Skjermen byttes ut med naturen og menneskene rundt deg.

10. Klimanøytral reise

Klimakrisen gjør folk mer og mer bevisste på sitt eget klimaavtrykk. Og det merkes på turismen. I forsøk på å balansere de negative konsekvensene av reisene, ønsker folk å ta i bruk miljøvennlige alternativer. Det legger bransjen merke til. Det er ikke bare svanemerkede hoteller som er dukket opp. Reisevaner som sakte reise, å være lengre på ett sted og å reise kortere øker også i popularitet.

11. Nomadiske hoteller

Tro det eller ei, men nå finnes det hoteller som flytter seg for å gjøre opplevelsen din helt unik. Hotellet settes opp på et nytt sted i verden med noen måneders mellomrom.

Enten det er i et bygg eller under åpen himmel. Barer, vasker og benker tas med og slås opp hvor enn de velger å stille seg – enten det er på en strand i Brasil eller ved et tempel i Kambodsja.

12. Oppholdsrom og aktiviteter på fly

Qatar Airways og Emirates har allerede barer i noen av langdistanseflyene sine. Nå står yoga, lounger og lekegrinder for tur. Airbus har foreslått å gjøre noe av lasterommet om til aktivitetsområder. Hver seksjon vil være i en klargjort «beholder», som kan skyves inn og ut av lasterommet etter behov.

13. «Hometel»

Airbnb spiser andeler i hotellbransjen. Som en reaksjon på dette er det dukket opp flere hoteller som prøver å skape følelsen av å være hjemme. Nå er hybriden «hometel» også kommet. Disse «hotellene» unngår det typiske hotellrommet, uten vegg- og gulvtepper med vage mønstre. Her er rommene mer hjemlig, med kjøkken og personlig preg.

Dette skal være sted du kan bo, ikke bare overnatte.

14. Drømmemåltid på flyplasser

De siste årene har flere flyplasser økt kvaliteten på matserveringen. Københavns Kastrup har et «food court»-lignende område, der du kan spise burgere, steambuns og mer til. Flyplasser i Singapore, USA og Kina følger på. Blant annet har Beijings nye flyplass Daxin International en nuddelrestaurant som anbefales i Michelin-guiden.

15. Hipster-cruise

Richard Branson, milliardæren bak merkevaren Virgin, er ikke bare interessert i tidligere nevnte romferd. I 2020 settes hans første cruiseskip til sjøs: «The Scarlet Lady». Skipet seiler under Virgin Voyages.

Skipet er ikke som vanlige cruiseskip. Engangsplast blir ikke å finne og flere miljøtiltak blir tatt om bord. Dette skal appellere til den yngre generasjonen, med moderne design, restauranter fremfor buffeter, gymsaler, puber med spesialøl og veganske restauranter.

I tillegg er det en aldersgrense på 18 år for gjester. Dermed er det ingen småbarnsfamilier om bord.

Hvor mye koster reisen din miljøet?

Slik bruker du klimakalkulatoren:

Velg antall personer som skal reise.

Skriv inn avgangssted og destinasjon og hvor mange netter ferien varer.

Trykk på «Klimatberäkna semestern», og du vil få opp fem søyler. Disse viser utslippet de forskjellige transportmetodene gir, om du velger å bruke dem til denne reisen.

Ønsker du mer informasjon: trykk på søylen og videre på «läs mer» eller «så har vi räknat».

Om du velger egen reisevei og må finne frem km-distanse mellom to reisemål, kan du bruke https://www.distance.to/ eller lignende alternativer. Det er også mulig å bruke veibeskrivelsen for bil i Google Maps.

Har du spørsmål eller innspill til kalkulatoren? Hva synes du om at vi legger den inn i alle reisesakene våre? Send en e-post til reporter Jon Roar Solset.