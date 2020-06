Nordmenns feriebudsjett synker drastisk. Samtidig ser det lyst ut for miljøvennlige reiser.

reise

I desember planla nordmenn å bruke 43.050 kroner på sommerferien. En ny undersøkelse viser at budsjettet er endret til 27.050.

Nedgangen på 16.000 skyldes at nordmenn kutter utenlandsferien og ikke bruker det på en «ekstra» ferie i Norge, tror Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv som står bak undersøkelsen.

– Det betyr at nordmenn som reiser i eget land ikke vil dekke opp for den utenlandske turismen som uteblir, sier hun og legger til at dette øker reiselivsnæringens behov for bistand fra myndighetene.

Laveste siden målingen startet

Universitetet i Sørøst-Norge har i samarbeid med forskere i Tyskland, Finland og Østerrike undersøkt hvordan Covid-19 har påvirket reiseplanene til landenes beboere.

1 av 4 opplyser at de er usikre på om de skal feriere i det hele tatt. Over 80 prosent forteller at økonomien er viktig årsak til dette.

Siden 2012 har Virke Reiseliv spurt nordmenn hvor mye de skal bruke i ferien. Sommerens budsjett er det laveste de har registrert.

Korona har naturligvis også endret utreiseplanene. De 60 prosentene som skulle reise til utlandet i sommer, er sunket til 7 prosent. Selv om reiserådene skulle endres, svarer 70 prosent at de ikke vil dra til utlandet.

Men det er ikke selvsagt at norsk reiseliv vil nyte godt av dette.

– Jeg skulle ønske at konsekvensen var at man brukte mer penger i eget land, men for at reiselivet skal se nytten av dette, må de 16.000 kronene brukes i Norge, sier Bergmål.

3 av 10 forteller at miljøhensyn avgjør feriemålet. Likevel skal de fleste feriere i nærmiljøet sitt, som kan føre til mindre utslipp i forbindelse med transport.

– Vi vet at bærekraftig reiseliv er en trend og vi håper nordmenn også finner frem til aktørene som leverer bærekraftige tjenester, som lokallaget mat. Vi er spente på om dette kommer til å skje, sier hun.

Valfart til Sørlandet

Ifølge undersøkelsen gjennomført av Universitetet i Sørøst-Norge, planlegger litt over 60 prosent av nordmenn ferie i Norge. Mesteparten av dem skal til Sørlandet.

En av forskerne som står bak undersøkelsen tror hun vet hvorfor.

– Vi forbinder sommerferien med reise sydover til sol og varme. Og da er det mest sannsynlig å få det på Sørlandet. Så sol og avslapningsferie er målet, sier Marit Engeset, førsteamanuensis i markedsføring og forsker på forbrukeradferd.

Samtidig viser undersøkelsen at overraskende 37,4 prosent planlegger en utenlandsferie i løpet av 2020.

– Men endring i adferd skal mye til. Når ting kommer tilbake, faller vi tilbake i den vanlige rytmen. Forbruksforskning viser at vi sier vi skal endre oss, men det gjør vi sjelden.

Norsk reiseliv bør pakke inn tjenestene sine

Den Europeiske undersøkelsen viser at nordmenn behandler utenlands- og innenlandsferie forskjellig. I Norge ønsker vi avslapning med familie og naturopplevelser, mens bading, kultur og byopplevelser står på ønskelisten i utlandet.

– Vi håper at nordmenn skal bruke Norge som utlandet, sier lederen i Virke Reiseliv.

Engeset tror reiselivsnæringen kan vinne mye på å sette sammen flere pakker av tjenestene de tilbyr.

– Nordmenn er kanskje litt ukjent med hva Norge kan tilby. Å sette sammen pakker med overnatting, måltider og aktiviteter gjør det lettere for forbrukeren å få oversikt over kostnader og opplevelsene. Det blir enklere å kjøpe produktet.

– Jeg synes jeg ser for lite av dette, avslutter forskeren.