Må du skatte av å bruke flybonuspoengene? Her får du svar.

reise

Fem spørsmål og svar om: Bonuspoeng på flyreiser samlet privat vs. i arbeidssammenheng

Eksperten: Rolf Lothe

Yrke: Fagsjef i Skattebetalerforeningen

Reiser du mye med fly via jobben, og på den måten skaffer deg bonuspoeng hos eksempelvis SAS eller Norwegian? Alle ytelser man får som følge av et arbeidsforhold er skattepliktige, en bonuspoeng på fly er kanskje det mest typiske på dette området.

1. Hva er reglene for bruk av bonuspoeng og skatt i dag?

– Flybonuspoeng som er tjent opp på reiser som er betalt av arbeidsgiver, og som blir brukt privat, blir regnet som en fordel vunnet ved arbeid og er skattepliktig som lønn, sier Lothe.

Skatteplikten inntrer ved bruk av poengene, ikke ved opptjeningen.

– Når arbeidstager bruker disse bonuspoengene på private reiser, skal arbeidsgiver innberette fordelen. I praksis må arbeidstager si ifra til arbeidsgiver om dette, for arbeidsgiver får ingen beskjed fra eksempelvis flyselskapet.

– Arbeidstager har uansett selv en selvstendig plikt til å føre fordelen opp i skattemeldingen, hvis fordelen ikke er innberettet av arbeidsgiver.

Lothe forklarer videre at det ved privat uttak av poeng benyttes poeng opptjent ved privat bruk først.

– Det er altså først når de poengene som er opptjent privat er oppbrukt, at skatteplikten blir aktuell. Dette er reglene «på papiret», men de blir nok i stor grad ikke fulgt i praksis. Det er i og for seg de samme reglene som skal videreføres, selv om de er klarlagt på enkelte områder, sier Lothe og legger til at bruk av bonuspoeng som er oppspart privat gir ingen skattepliktig fordel.

2. Er det mange som glemmer å føre opp bruk av bonuspoeng opptjent i tjeneste og brukt privat?

– Ja, det er nok slik at de aller færreste arbeidsgivere innberetter denne fordelen. Innberetning av fordelen krever at arbeidstager sier fra til arbeidsgiver om bruken, noe de færreste nok i det hele tatt tenker på.

– Og det er også slik at de aller færreste selv fører opp denne fordelen i skattemeldingen, sier Lothe.

– For ordens skyld nevner jeg også at det vel er slik at offentlig ansatte ikke har lov til å bruke bonuspoengene privat. Jeg vil tro at det også syndes mye mot dette.

3. Hvordan gå frem for å beregne verdi av en bonusreise?

– Verdien av bonuspoengene må beregnes når de brukes, noe som kan være vanskelig. Men verdien finner en i utgangspunktet ved å se på omsetningsverdien av samme reise, på det tidspunktet den ansatte kjøper den private reisen med bonuspoengene. Samme reise betyr reise til og fra samme avreisested og destinasjon med samme klasse, rutetider, service osv. kjøpt uten bonuspoeng. En må kunne bruke den laveste prisen på samme reise på kjøpstidspunktet.

4. Og hvorfor beskattes dette?

Alle fordeler som er vunnet ved arbeid skal i utgangspunktet beskattes. Og bonuspoengene beskattes ved bruken, fordi slike gratis private flyreiser i realiteten er en fordel vunnet ved arbeid.

Problemet ved beskatningen er ikke det prinsipielle – at det er en fordel vunnet ved arbeid. Problemet er det praktiske – at det er vanskelig å fange fordelen opp til beskatning, at det kan være vanskelig å verdsette fordelen nøyaktig og at det kan være vanskelig å holde oversikten over poeng opptjent privat kontra gjennom arbeidet.

5. Hva er risikoen for å glemme å føre opp bruken i skattemeldingen?

– I ytterste konsekvens kan en ilegges tilleggsskatt dersom en ikke har inntektsført bruk av flybonuspoeng opptjent gjennom arbeidet. Det er mitt inntrykk at skattemyndigheten foreløpig har liten fokus på dette, fordi kontrollmulighetene er begrenset.