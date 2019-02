Innholdet i dette museet i Nice har påvirket den norske kunsthistorien

reise

Henri Matisse (1869–1954) betegnes ofte som lysets maler, og han er kjent for å fange nettopp det spesielle lyset langs Den franske riviera.

Etter mange år i Paris, bodde han vekselvis i Vence og Nice. Fra 1921 bodde han fast i Nice.

Matisse-museet ligger et stykke opp fra Promenade des Anglais – den åtte kilometer lange strandpromenaden i Nice. Museet holder hus i den gamle røde 1700-talls murvillaen La Regina, som er omkranset av en frodig olivenpark på toppen av det som heter Cimiez-høyden.

På vei opp fra Gamlebyen – Vieux nice – passerer vi noen av de dyreste boligområdene i Nice med panoramautsikt over Middelhavet. Men det er ikke boligene vi er kommet for å se, men Matisse-verkene.

Norske Matisse-elever

Mange nordmenn føler nok et spesielt slektskap til den franske kunstneren Henri Matisse, fordi så mange norske kunstnere var elever ved hans radikale maleskole i Paris på begynnelsen av 1900-tallet.

Mellom 15 og 20 norske kunstnere, og drøyt 20 svenske kunstnere, var innom Academie Matisse – som holdt til i et nedlagt kloster – i perioden fra 1908–1911.

Blant de mest kjente norske malerne var Per Krohg, Henrik Sørensen, Axel Revold og Jean Heiberg. Denne kvartetten av kunstnere skulle prege norsk kunstliv i over 50 år.

Hele historien om de unge norske kunstnerne som på folkemunne ble kalt matissister eller pariserne – er godt fortalt av kunsthistorikeren Svein Olav Hoff i boken Pariserne, som utkom i forbindelse med utstillingen på Lillehammer Kunstmuseum tidligere i år.

Nordmenn som ville bli kunstnere tidlig på 1900-tallet, søkte seg først til København og så til Paris. Matisse hadde en ikke ubetydelig påvirkning på norske kunstnere og dermed norsk kunsthistorie.

Det var den franske ekspresjonismen og den såkalte fauvismen («fauve» betyr «ville dyr» på fransk) som kom til Norge via Matisse-elevene.

Natt i Nice

Også når vi ser på Edvard Munchs maleri Natt i Nice (1891), er det lett å tenke på en inspirasjon fra Matisse. Maleriet i blåtoner – som viser et nattlig bymotiv med hus fra Nice – ble stilt ut i 1891, og var faktisk Munchs første salg til Nasjonalgalleriet i Oslo. Det er fortsatt i Nasjonalmuseets eie.

Nytt liv for Matisse

Matisse hadde et langt liv som produktiv kunstner, og mye dokumenteres i Matisse-museet i Nice. Etter en alvorlig kreftoperasjon satt han inn en avisannonse i en fransk lokalavis, hvor det står: «Ung og vakker sykepleier søkes for å pleie Henri Matisse», og det sies at han fikk et nytt liv etter at den unge sykepleierstudenten Monique Bourgeois (21 år) leste annonsen og tok kontakt.

Matisse friskner til og etter hvert begynner Monique å sitte modell for den kjente kunstneren.

Han ble også etter hvert mer og mer opptatt av å tegne – ikke bare male. Han var besatt av bokstavenes utseende, og i Nice kan vi se en større samling med konvolutter og annen korrespondanse.

Han ble en aktiv brevskriver og han dekorerte papir og konvolutter på sin særegne måte. Han kalligraferte bokstaver, og særlig kjent er den omfattende korrespondansen med den franske satiriske tegneren og forfatteren Andre Rouveyre.

Korrespondansen gir et innblikk i hvordan Matisse tenkte både om livet og kunsten på slutten av livet. Perioden fra kreftoperasjonen i 1941 til han døde 3. november 1954 kalte han sitt nye liv og sitt andre liv (seconde vie).

– Jeg er blitt voksen

Til tross for fysiske plager, utfoldet han seg som kunstner og uttalte at han «endelig var blitt voksen».

– «Leve gleden! Og pommes frites. Jeg er blitt voksen», skrev Matisse som også uttalte at han følte seg frigjort etter perioden med sykdom.

«Med dette supplerende liv, kunne jeg gjøre som jeg ville. Jeg kunne skape det jeg hadde kjempet for i alle disse år», skrev han på slutten av livet.

Matisse ble nesten 85 år gammel og etterlot seg en stor produksjon av livsbejaende og fargerike kunstverk. Han jaktet alltid på sorgløsheten.

Livsgleden og det litt ville innslaget i fauvismen påvirket generasjoner av kunstnere som kom etter ham. Selv om mange av hovedverkene befinner seg i Paris, gir Matisse-museet i Nice en god mulighet til å bli kjent med kunstnerskapet både gjennom malerier, tegninger og den unike korrespondansen som er tatt vare på.

Andre museer langs Den franske riviera

*Chagall-museet, Nice

Avenue Doctor-Menard Det nasjonale Chagall-museet inneholder flere av Marc Chagalls (1887–1985) hovedverker, blant annet Abraham og de tre englene – som er en serie på 17 malerier inspirert av skapelsesberetningen, utvandringen fra Egypt og Salomos høysang. Museet har en nydelig kafé i hagen og en særdeles velutstyrt bokhandel. Den lave og langstrakte museumsbygningen, som omkranses av en lavendel- og urtehage, er i seg selv en studie verd.

*Picasso-museet, Antibes

Chateau Grimaldi Et annet høydepunkt langs rivieraen er Picasso-museet i Gamlebyen i Antibes. Det gamle murbygget har vært museum siden 1966, og Pablo Picasso (1881–1973) bodde selv i bygget en periode i 1946. Han produserte mye i sin tid på Rivieraen, og han donerte 23 malerier og 44 tegninger til byen. Museet rommer primært verker av Picasso, men også noen bilder av Anna-Eva Bergman og Hans Hartung.

*Foundation Maeght,

St. Paul de Vence, Chemin des Gardettes En drøy halvtimes kjøretur fra Nice ligger et av Frankrikes mest sentrale museer for moderne kunst. Samlingen er bygget opp av kunstsamlerfamilien Maeght, og det moderne museumsbygget er omgitt av en skulpturpark og hage. Museet ligger rett ved St. Paul de Vence, som er kjent for sin tiltrekning av mange kunstnere. Både Picasso, Chagall, Leger og Braque bodde i perioder på det lille hotellet La Colombe d’Or og betalte med kunstverkene, som fortsatt er å se både ute og inne i restauranten og hotellet. Anbefales sammen med besøk i Foundation Maeght.

Nice

Nice er den femte største by i Frankrike etter Paris, Marseille, Lyon og Toulouse. I selve byen bor det ca. 350.000 innbyggerne, men regner man med Stor-Nice, så er det ca. én million innbyggere.

Nice har siden 1700-tallet tiltrukket seg livsnytere og kunstnere, men det var det britiske aristokrati som ga navnet til hovedpromenaden, Promenade des Angles. På grunn av det milde middelhavsklimaet var det mange fra den britiske overklassen som besøkte Nice fra 1700-tallet og utover.

Byen er som en magnet på besøkende fra hele verden og mottar rundt fem millioner turister hvert år.

Det går direkteflyvninger til Nice flere ganger i uken.

Andre ting å gjøre i Nice

Leie sykler. Nice er ypperlig utgangspunkt for sykkelturer langs rivieraen og til andre byer i nærheten.

Stranden trekker mange turister, men det er også gode shoppingmuligheter i byen, særlig i strøket rund Place Massena. Mange av luksusmerkene er godt representert, men du finner også rimeligere kjedebutikker.

Gamlebyen er et mekka med sine trange smug og gater. Antikvitetsmarked på lørdager. Ellers veldig godt utvalg av krydder i løs vekt, oljer og eddikflasker i lekker design og alt av lavendelprodukter. Kunst og antikviteter i små forretninger.

