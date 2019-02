I denne nasjonalparken finner du noen av USAs mest spektakulære turopplevelser.

reise

– Hæ, var det der vi kjørte?

Niåringen ser ned på den grå, smale veistripen som bukter seg oppover fjellsiden i det fjerne. Solen glimter i gjenskinnet fra bilene som manøvrerer seg sakte opp og ned i det brune landskapet.

Kjøretøyene er for langt unna til å gi noen lyd. De små prikkene ruller forbi oss i stillhet. Alt vi hører, er lyden av begeistrede tilrop fra andre turgåere som er like lamslått av utsikten som vi er.

Utsikt som denne får man nemlig ikke ha alene. Med 4,5 millioner årlige besøkende er Zion, helt sør i delstaten Utah, en av USAs aller mest populære nasjonalparker. Og akkurat nå står ti til tolv andre turister rundt oss mens de lar inntrykkene synke inn.

Dramatisk landskap

Det ser mest av alt ut som en overdrevet kulisse fra en gammel westernfilm. Fjellene ruver så høyt, fargene er så sterke at det nesten virker unaturlig. Men naturlig er nettopp det det er.

Zions dramatiske landskap er formet gjennom millioner av år. Sammenlignet med vår egen flyktige eksistens utgjør landskapet her selve evigheten – noe som har eksistert siden lenge før menneskene begynte å befolke kloden vår. Og noe som kommer til å være her lenge etter at vi er borte.

Alt vi kan gjøre i mellomtiden, er å nyte det ved å innhalere den friske luften, ta til oss den svimlende utsikten og traske innover, oppover og gjennom dette naturlige vidunderet.

Zion nasjonalpark USAs fjerde mest populære nasjonalpark. 590 kvadratkilometer stor. Ligger i det sørlige Utah. Fra Las Vegas tar det rundt tre timer å kjøre til nasjonalparken. Kjører du fra Salt Lake City, tar det fire til fem timer å komme seg frem. Zion Lodge er det beste stedet å bo inne i selve parken. Det er også mange muligheter for camping. Springdale er nærmeste tettsted utenfor parken, med et stort utvalg steder å bo. Cliffrose Lodge & Gardens er et godt valg med en nydelig hage og behagelig svømmebasseng. Restauranter er det også mange av i Springdale. Café Soleil er bra for frokost, mens Switchback Grille tilbyr store porsjoner med erkeamerikansk mat til middag – perfekt når du kommer tilbake fra en lang dagstur. På østsiden av parken er Thunderbird Restaurant («Home of the ho-made pies» et godt valg. Sørg for å lese historien om stedet – den står trykket på innsiden av menyen. Bilen kan du parkere i Springdale. Skyttelbusser frakter deg derfra til steder i parken du kan bruke som utgangspunkt for turen du vil gå. Det koster for tiden rundt 30 dollar å komme inn i parken. Billetten er gyldig i syv dager. For oppdatert informasjon om hvilke stier som er åpne, sjekk parkens offisielle nettside: https://www.nps.gov/zion/index.htm

Et vanlig syn i Zion nasjonalpark

Canyon Overlook, der vi står og ser bilveien slange seg i det fjerne, er det beste stedet å begynne en tur til nasjonalparken Zion.

Dersom du har kjørt de tre timene det tar å komme seg hit fra Las Vegas, for eksempel, parkerer du langs veien like etter at du har kjørt gjennom Mount Carmel-tunnelen – den 1,8 kilometer lange snarveien gjennom fjellet som var verdens lengste i sitt slag da den sto ferdig i 1930.

Og så er det bare å traske langs stien – blant annet gjennom et parti der du nærmest går gjennom fjellet – før du når frem til utkikkspunktet. Ikke et sted hvis du har høydeskrekk, kanskje, men absolutt et sted dersom du trives i åpent landskap.

Er du heldig, får du kanskje øye på noen av dyrene som har dette området som hjem. Vandrefalker stuper ned mot gnagere som piler mellom skjulesteder på bakken.

I åssidene vandrer store flokker med fjellsauer. De siste tiårene har disse tykkhornsauene eksplodert i antall – nå er det rundt 800 her i parken.

Skyttelbusser frakter turistene inn i parken

De amerikanske nybyggerne som kom hit på 1800-tallet skjønte raskt at dette ikke var et sted for å drive jordbruk. Jordsmonnet var for dårlig til det. Men de skjønte også at dette var et ypperlig sted for folk som ønsket nærkontakt med naturen. Rikfolk med fritid begynte å gå på turer her. Og for over 100 år siden, i 1909, vedtok Kongressen i Washington, DC at området skulle være Utahs aller første nasjonalpark.

Den gang var det bare et firesifret antall mennesker som besøkte stedet hvert år. Nå er antallet så høyt at parkledelsen vurderer å øke inngangsbilletten til 70 dollar pr. bil.

For å forhindre at naturopplevelsene forsvinner i en diger trafikkork, må alle gjestene også avfinne seg med å sette fra seg bilen før de begir seg innover i nasjonalparken. Parkens egne skyttelbusser sørger for at man kommer seg dit man skal.

For nybegynnere og viderekomne

Og valgmulighetene er mange. Vil man ha en enda mer spektakulær utsikt enn fra Canyon Overlook? I så fall kan man ta dagsturen til Observation Point. Ønsker du å traske i kaldt elvevann gjennom en åtte meter trang kløft der fjellsidene strekker seg hundrevis av meter over deg? Da er The Narrows en populær og eksotisk mulighet.

For viderekomne fjellturister er nok Angels Landing den mest kjente av turene i Zion. Deler av dagsturen går langs en sti så smal at ett feilsteg til høyre eller venstre kan være fatalt – noe det med jevne mellomrom også er. Dette er ikke et sted å ta med seg barn under ti år. Vi nøyer oss derfor med å betrakte klippen fra veien mens skyttelbussen frakter oss innover i parken.

I stedet finner vi veien til Emerald Pools Trail – tre små dammer i ulike høyder langs en overkommelig sti. Jo høyere opp man kommer, jo vanskeligere blir turen. Men når som helst kan man stoppe opp, ta en titt utover det majestetiske landskapet og tenke at Zion, det er selve evigheten.