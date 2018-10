Her er landsbyene franskmennene helst vil ha for seg selv

reise

Noen landsbyer er så små at du knapt møter folk når du er på besøk. De klamrer seg til fjellsider og fjelltopper. Steinhusene har stått her i over 1200 år og de står fremdeles.

På landsbygda vest i Provence, i Luberon, ligger bortgjemte landsbyer på rekke og rad. Du må kanskje lete litt for å finne dem, men det er verdt det.

Fem landsbyer verdt et besøk:

SAIGNON

Ruvende over Luberons «hovedstad» Apt, ligger Saignon. En enorm steinformasjon preger landsbyen. Parker bilen ved kirken Notre-Dame de Pitie, stikk innom kirkegården før du rusler videre mot den rare klippen og ta inn den langstrakte utsikten utover hele dalen.

Landsbyen ligger bare tre kilometer unna Apt, som er et mer travelt sentrum, men den kunne like gjerne ligget på månen. Gatene er smale, steinhusene dekket av villvin og løse katter og hunder rusler rundt. Det er stille og rolig. Et lite bakeri, restauranten Bistro L’Atelier drevet av norsk-amerikanske Shannon Phillips og et koselig galleri er steder å besøke.

Tips: Ute av de smale gatene åpenbarer det seg plutselig en vakker fontene. Den ligger foran det gamle hotellet Auberge de Prestbytere (under restaurering). Er du heldig får du se hestene som kommer innom for å slukke tørsten en varm sommerdag.

OPPÈDE-LE-VIEUX

Langt opp i en fjellside dukker den gamle byen opp. Landsbyen Oppéde-le-Vieux er bilfri, så den må du sette fra deg et lite stykke unna og gå opp bakkene til du kommer til et lite torg.

Helt på toppen ligger en stor steinkirke og et gammelt slott, den er verdt spaserturen på brosteinene. Da får du utsikt mot et landskap der landsbyene popper opp på fjelltoppene rundt.

Tips: Best alt – en av områdets koseligste restauranter ligger midt på torget og frister med kald drikke etter spaserturen. Sørg for å få bord her. Maten er nydelig, stemningen god og servicen klassisk fransk – om det gir noen mening. Bordene står tett rundt et stort tre, som gir lun skygge på hete sommerdager. Rosévinen er et must.

SAULT

Høyt opp i fjellene, på nesten åtte hundre meter, ligger den lille landsbyen Sault med utsikt mot det hvite fjellet: Mont Ventoux (1911 moh.). Lavendelen trives svært godt her, og landsbyen er et av hovedsetene for produksjonen i området. Her finnes det store destillerier som forvandler den lilla planten til oljer, parfyme, såpe, duftposer og lignende. I byen er det også mulig å smake lavendellikør, en liten lilla herlighet.

Mange velger å sykle til Sault fra andre steder i Luberon, det er en god tur – og et perfekt stopp på vei til det høyeste fjellet i området, tidligere nevnte Mont Ventoux.

Tips: Stikk innom Sault på en onsdag, da er det markedsdag – det betyr livlige gater fulle av boder. Lavendelfestivalen avholdes som regel i 15. august om man er i området da.

GOULT

Goult er en bitte liten landsby ti minutter vest for Apt. Den er ikke like kjent som de mange andre vakre landsbyene rundt, men det gjør det ekstra gøy å se den.

Goult er bygget på en topp, noen steder er husene hugde inn i fjellveggene. Fra markedet ta beina fatt oppover brosteinsgatene for en titt på gamlebyen. Nå er riktignok det meste gammelt her, men det er det den kalles. På toppen av platået får du i tillegg til en stor vindmølle panoramautsikt over Luberon.

Tips: Få med deg tordagsmarkedet her.

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT

Denne hyggelige landsbyen går ofte under radaren til turistene. Saint-Saturnin-lès-Apt ligger også og ruver ganske høyt, på rundt 400 meters høyde med en imponerende utsikt over Luberon. De trange brosteinsgatene fylles i helgene – da er det tid for markeder av ulike slag, selv om torsdag er offisiell markedsdag.

Landsbyen er faktisk den tredje største i Luberon, men det sier litt om hvor store byene er her. Middelalderbyen er langt fra en metropol, mer søvnig, koselig fransk.

Tips: Luberon er et sykkelparadis, og har du tatt sykkelen fatt, så er dette en super landsby for en rast. I et lite kryss ligger det tre kafeer på hvert sitt hjørne, stopp her for noe å styrke kroppen med.