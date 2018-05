Fjell og fossefall kan ta pusten fra deg. Geiranger har likevel erkjent at de må ha mer å by på enn bare vakker utsikt.

reise

– Jeg tror aldri jeg har brukt penger på noe som har gitt meg et større adrenalinkick, forteller tyskeren Ernst Sedlmeyer.

Sammen med ektefellen Johanna Schimek og sønnen Ernst-Valentin – og et titall andre – har han kjørt på kryss og tvers i Geirangerfjorden i 40 knops fart. Kulissene er bratte fjell, fosser, fjellgårder og svære cruiseskip.

– Vi må jo ha litt moro også når vi er her. Kan ikke bare sitte i en fluktstol og se på fjellene, sier de.

Henrykte turister om bord i hurtiggående båter illustrerer endringene i Norges største turistbygd. Turistene er ikke som før. Geiranger har endret seg, og en dag i bygda er nok til at en av mytene fort blir avkreftet: Det er ikke et sted for bare synsinntrykk.

Men andre myter bekreftes: Det kan være mange turister der. Voldsomt mange. Men det endrer seg raskt: De fleste forsvinner ut fjorden innen klokken 18!

Slik reiser du til Geiranger Vinterstid er det bare én vei til Geiranger – via Eidsdal og Ørnesvingen – men om sommeren er valgene større. Nærmeste flyplass er Vigra utenfor Ålesund. Derfra er det ca. to timers kjøretur til Geiranger. Med bil har man to valg fra Ålesund: Den raskeste veien er via Eidsdal, med en ti minutters ferge fra Linge. En annen variant er å kjøre via Sykkylven og Hellesylt. Den ruten inkluderer to fergeturer, den siste innover Geirangerfjorden. Fra Østlandet nås Geiranger raskest med E6 til Otta. Derfra videre på riksvei 15. Ta av til Geiranger ved Grotli. Om sommeren er det også mulig å reise sjøveien til Geiranger, med nordgående hurtigrute fra Bergen, via Ålesund.

Fra klaustrofobisk folkestim til naturlig stillhet

Geiranger har mange ansikter. Gjennom vinteren er bygden et nesten isolert sted hvor rundt 230 innbyggere karrer seg fast. Utover våren skjer det gradvis en endring. 1500 sesongarbeidere inntar bygden for å kunne ta imot opptil 10.000 turister på én gang.

Det er som hele verden samles på en liten kvadratkilometer. Og det er mer enn bare en klisjé. Sommeren 2017 bekreftet en analyse av mobildata det internasjonale mangfoldet i Geiranger. Analysen som Telenor gjorde i juli i fjor, viste at bare fem prosent av dem som oppholdt seg i Geiranger en gitt dag var nordmenn.

Stemningen, atmosfæren og folkelivet varierer fra dag til dag og nesten fra time til time. En nydelig, vindstille sommerdag med tre fulle cruiseskip på fjorden, kan nærmest gi en klaustrofobisk atmosfære i det lille sentrum innerst i fjorden.

Når de siste tenderbåtene forlater kaien med kurs ut til skipene, senker stillheten seg i bygda. Du kan nesten høre geitene breke oppe i fjellsiden.

Britene oppdaget Geiranger Det var velstående briter som oppdaget Geiranger og gjorde fjorden og bygda til en turistdestinasjon. Bankeieren Edward Blackhouse regnes for å være den første turisten. Sommeren 1869 seilte han og familien inn fjorden med yachten Nereid. Ryktene om den trange fjorden spredte seg raskt. Ti år senere kom det omtrent 40 cruiseskip til Geiranger. Mange kongelige har tatt turen. I 1890 besøkte Keiser Wilhelm II av Tyskland Geiranger for første gang, med tre dampskip. Årlig besøker nå 150–200 cruiseskip Geiranger, og bygda tar imot ca. 700.000 turister årlig. Kilde: Wikipedia

Så «Bølgen» og bare måtte dra til Geiranger

Lenge har mantraet i reiselivsnæringen i Geiranger handlet mye om naturen. Se på fjellene, nyt fjorden, hør på fossefallet. Det må da være attraksjonen god nok. Trenger vi noe mer? Og ja, naturen er spektakulær – selv for nordmenn.

– Det er ganske mektig natur her, men det er også mye å finne på i Geiranger, mener det norsk-svenske kjæresteparet Victoria Palm og Adam Olofsson.

De to er langt fra typiske for turistmassen i Geiranger. Palm kommer fra Bærum og forteller at hun er den eneste i venneflokken som noen gang har vært i Geiranger. Filmen «Bølgen» gjorde at hun måtte ta turen.

– Stedet viste seg å være mye mer enn det jeg hadde forestilt meg. Bildene kan ikke beskrive hvordan det er her, mener hun.

Blankpussede hemmeligheter nede i kjelleren

Besøkende i Geiranger har fått et slags inntrykk av hele herligheten er innen synsrekke. «Det du får her, er det du ser.» Det er ikke sant lenger.

– Dette er bygdas lille hemmelighet, forteller hotellsjef Finn H. Nustad ved Hotel Union – den toneangivende reiselivsbedrifter i bygda – mens han åpner døren til hotellets kjeller.

Her står noen av Norges flotteste veteranbiler på rekke og rad, restaurert til fordums storhet, slik de så ut da bilene fraktet turister for nesten 100 år siden. De er et fryd for øyet, men ikke for hvilket som helst øye.

– Du må være gjest hos oss for å ta en titt, understreker hotellsjefen om samlingen som tidligere hotelldirektør Karl Mjelva eier.

Vil skape arbeidsplasser og flere opplevelser

Et par hundre meter ovenfor hotellet ligger en av bygdas andre hemmeligheter. I et heller anonymt lagerbygg så vidt synlig fra hovedveien, produseres en av Geirangers nyeste eksportvarer.

– Vi som bor her, må prøve å lage våre egne arbeidsplasser. I tillegg håper vi at dette er med på å gi større spennvidde i opplevelsene, sier Frank Maråk.

Han er daglig leder for Geiranger Bryggeri, ett av de mange mikrobryggeriene som har dukket opp i Norge de siste årene. Dette ser imidlertid ut til å ha livets rett. I fjor solgte de rundt 50.000 liter av de ulike ølsortene. Halvparten ble solgt i bygda. Det er nemlig nok av vannhull. Bygda skal ha 17 steder med skjenkebevilling.

– Det hjelper å ha Geiranger i navnet. Det gir oss drahjelp i markedsføringen, mener Maråk.

Svenske med sjokoladefabrikk i naust

Smakssansene kan bli utfordret nede i sentrum også. Svensken Bengt Dahlberg byttet for noen år siden ut Sverige med Geiranger. Den tidligere fysioterapeuten kom til Geiranger for å jobbe som guide og spa-massør. Det ville han helst ikke gjøre lengre enn høyst nødvendig – så han så seg om etter andre alternativer.

– Jeg har alltid likt sjokolade. Så jeg tok et firedagers sjokoladekurs og satte i gang. Det har gått over all forventning, forteller han.

I et naust nede ved sjøen har han sjokoladefabrikk i kjelleren og utsalg i 1. etasje. Her lager han sjokolader – blant annet med brunost og blåmuggost – som erfarne konditorer rister på hodet av. Det har imidlertid vært en suksess både i butikken og i ulike konkurranser rundt omkring i verden.

– Geiranger har endret seg bare på de ni årene jeg har vært her. Vi har fått bryggeri, bakeri og flere kafeer og restauranter, sier han.

Naturarven trues av masseturisme – på enkeltdager

Det er delte meninger om Geirangers utvikling. Flere og større cruiseskip frakter et økende antall turister til bygda, og masseturismen kan på sikt true Geirangerfjordens status på UNESCOs verdensarvliste.

De siste årene har det med ujevne mellomrom vært rettet søkelys på skipenes miljøpåvirkning.

– Løpet er ikke kjørt, men vi må vokte oss for det som skjer, sier gallerist og kunstner Ola Une Ferstad Liland.

Han har drevet galleri Geiranger i 30 år. I tillegg til egne bilder, selger han kunst fra et 30-tall norske kunstnere. Faste kunder i Norge, og noen få kultur- og kunstinteresserte reisende, er kundene hans.

De nye turistene handler ikke kunst, skal vi tro kunstneren.

Muligens vil de heller være ute på veiene. Ett av turistenes nye leketøy er små grønne elektriske biler med plass til to personer. Slik gir Geiranger turistene individuelle opplevelser. Miljøvennlige er de også.

– Vi liker å dra ut på egen hånd, men på slike steder er ofte tilbudene begrenset. Da vi så disse bilene, tenkte vi straks at det var noe for oss. Så da la vi ut på tur, forteller belgieren Willy Bombeek og nevøen David Struyf.

Gå hvor du vil, bare du stenger grinden

Med en slik bil er det mulig å komme seg til steder som har et snev av autentisk atmosfære, i omgivelser som kan minne litt om slik det en gang var for noen tiår siden.

Den gangen var turisme bare en attåtnæring for bygdas småbrukere. Nå er det knapt noen igjen som driver slikt vekselbruk, med fare for at landskapet i verdensarvområdet gror igjen.

Arnfinn Westerås er én to som er igjen. Han har geiter. sauer og fem lamaer – samt en restaurant med Geirangers beste utsikt. Dyra er kanskje det beste tilbudet bygda har for barna.

– Jeg driver ingen besøksgård, men jeg har ingenting imot at turistene kommer hit og hilser på dyra. Bare de stenger grinden, så er det helt greit.