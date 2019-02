Filmen satte Notting Hill på kartet for 20 år siden. Her er fire opplevelser du bør få med deg.

Notting Hill – reisen dit og overnatting

Reisen: Fly til London og ta undergrunnsbanen til Notting Hill Gate eller Ladbroke Grove.

Tre fine steder å overnatte

The Distillery: Det finnes bare tre boutique-rom å velge mellom, og her er du midt i smørøyet både når det gjelder markedsstemning og områdets beste bar. Pris fra 125 pund for et dobbeltrom pr. natt. www.the-distillery.london/loddings

The Portobello Hotel: Et hotell utenom det vanlige med 21 rom. De er en del av en hotellkjede som heter Curious Hotels, og smaker av bohemsk luksus. Kate Moss har overnattet i suiten, og bli ikke overrasket hvis du møter kjendiser i baren – der det er self service. Pris fra 200 pund for et dobbeltrom pr. natt. www.portobellohotel.com

The Laslett: Femstjerners boutiqueluksus i et renovert bygg fra viktoriatiden. Velg mellom 51 vakre rom, og gled deg til et hotell det er en fryd å vende tilbake til etter shopping i Portobello Road. Pris fra 250 pund for et dobbeltrom pr. natt. www.thelaslett.co.uk