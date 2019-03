Fem sikre – og ett hemmelig – tips som holder deg frisk på flyturen

reise

Luften er langt tørrere i et fly enn den luften du normalt oppholder deg i. Det skjer fordi luften må varmes opp fra en utetemperatur som kan komme ned i minus 40 grader.

Når luften er så kald, inneholder den minimalt med fuktighet. Det kan få følger for helsen din.

Man kan få tørre slimhinner på grunn av den tørre luften, og det øker risikoen for å bli smittet med sykdom. Men det er matforgiftning som er den største trusselen, selv om sjansen er liten.

Er du redd for ebola og andre lumske sykdommer? Det er ikke nødvendig, ifølge eksperten.

Små slurker av gangen

– Velger du gin og tonic fremfor vann på en flytur, er det ikke det smarteste du gjør. Det viktigste er å drikke vann. Mange små slurker er bra. Da holder du slimhinnene fuktige, og bakterier og virus har vanskelig for å feste seg, sier professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø.

Olsvik er en del av RDOIT (Rapidly Deployable Out-break Investigation Team), og blir innkalt ved alvorlige sykdomsutbrudd som koleraepidemier.

– Det er mye som skal til for å bli smittet. For eksempel vet vi at ebolasmittede har tatt vanlige rutefly. Ingen er blitt syke av det i etterkant, sier Olsvik.

Latterlig å puste gjennom et skjerf

Det er på flytoalettet du virkelig skal passe på hvor du har fingrene.

– Alle har ikke kontroll på urinavgangen, og det er ikke morsomt å komme etter dem. Men i forhold til at det er tre milliarder mennesker som reiser med fly i året, er dette ikke spesielt farlig. Vi har ikke registrert et eneste dødsfall.

Et typisk folkeråd er å stenge viften over setet ditt. Det har liten effekt. I tillegg mener Olsvik det er latterlig å puste igjennom et skjerf for å unngå smittepartikler.

– Luften i flyet blir filtrert gjennom hepafiltre både i nyere Boeing- og Airbusmaskiner. Dermed filtreres selv bitte små partikler som virus. Hvis luften skulle bli enda bedre, måtte det tilsettes fuktighet. Det ville medføre kostnader, fordi flyene ville måtte ha med ekstra vann med tanke på dette, forklarer Olsvik. Her er hans beste helsetips for flyturen:

Fem sikre og ett hemmelig tips:

1. Pass på å drikke nok vann. Kroppen blir lettere mottagelig for virus og bakterier hvis slimhinnene er tørre. Unngå mye alkohol fordi du blir noe dehydrert – og dermed mer mottagelig for virus og bakterier.

2. Vær nøye med håndhygienen og husk at låsen på setebeltet, brettet du spiser på og toalettene er fulle av bakterier på et fly. Men husk: farlige bakterier kommer oftest fra syke mennesker.

3. Smør deg med en fuktighetskrem som inneholder litt fett i ansiktet og på hendene. Fettet gjør at bakteriene ikke fester seg så lett. En fuktspray vil hjelpe, men den fordamper raskt. Er du svært utsatt for infeksjoner, kan du bruke en nesespray med saltvann for å fukte slimhinnene i nesen.

4. Ta med et nyvasket lommetørkle eller bruk et papirhåndkle til å trykke på nedspylingsknappen på flytoalettet, skru på kranen, og til å åpne døren ut fra toalettet. Da er du minst mulig i kontakt med bakterier.

5. Gå for et vindussete. Da sitter du i fred, og slipper å bli disponert for bakterier og virus fra andre passasjerer.

Hemmelig tips: – En god bekjent i bransjen har alltid med en laminert firkant i bagen. På den ene siden står det «Out of order». På den andre siden er det en dobbeltsidig tape. Ved å plassere den på en toalettdør, har han privat toalett hele turen, sier Ørjan Olsvik. – Men ikke si det til noen.

Matforgiftning størst trussel Det har vært noen alvorlige tilfeller av matforgiftning i fly. – Flere undersøkelser viser mange bakterier på spisebrettene. De kan være rengjort, men jeg ville ikke lagt maten direkte på brettet, sier Olsvik. Noen sverger til å vaske hendene med håndsprit eller vaskeservietter, men professoren er skeptisk. – Det gir falsk trygghet. Alkoholen har liten effekt på norovirus som kan gi omgangssyke, og fordamper raskt. For å drepe bakterier må det være en viss konsentrasjon over tid for at det skal hjelpe. Såpevask er tingen, sier Olsvik.

Vaskes hver natt

– Luften skiftes ut like hyppig i en flykabin som i en operasjonssal på et sykehus. Man kan utsettes for dråpesmitte. Dette gjelder alle offentlige steder der mennesker samles, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Han mener det ikke har noe å si om alle stenger ventilen over setet sitt.

– Airconditionen på flyene har frisklufttilgang, noe som betyr at luften skiftes ut, filtreres og renses under hele flyreisen, sier Johansen.

Vaskes hver natt Både SAS og Norwegian tilbakevise myten om at det er svært sjelden spisebrettene blir rengjort. – Flyene som flyr innenriks ryddes og søppelet fjernes mellom hver flyvning. Flyene rengjøres hver natt. Da vaskes alle overflater som bord, hodestøtter og toaletter. Fly som flyr europeiske ruter har rengjøring mellom hver tur, forteller Cabin Crew Manager Hege Solberg i SAS. – På innenriks- og kortere europaflyvninger blir brettene vasket hver dag på begge sider. På langdistanseflyene blir brettene vasket godt etter hver flyvning, sier senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mennion-Gibson i Norwegian.

Her er et ekstra tips til deg som kjenner at influensaen er på vei:

– Ikke fly når du er syk, både av hensyn til egen og medpassasjerers sikkerhet. Husk at du kan få refundert flybilletten via reiseforsikringen ved å få legeerklæring, sier Johansen.

Skifter filtre

Påstanden om at man blir lettere forkjølet under en flytur er delvis riktig, medgir senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mennion-Gibson i Norwegian.

– Det er mange grep som tas for å holde luftkvaliteten god. Filtre byttes mye oftere enn det som er anbefalt for å øke luftkvaliteten, forteller Mennion-Gibson.

Norwegian har skiftet til nylontepper i kabinen. Nylon avgir lite støv og gir dårlige vekstforhold for bakterier. I langdistanseflyet Dreamliner 787 tørkes og fuktes luften for å ha en luftfuktighet på 15 prosent. Det vanlige er fire prosent i en flykabin.