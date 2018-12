Dette er den nye, hippe øya i København

reise

(KØBENHAVN): Hørt om Refshaleøen? Nei, det er kanskje ikke så rart. Området var og er fortsatt i stor grad et industriområde nordøst i København.

Da Papirøen ble lagt ned i 2017, måtte matvognene finne et nytt sted. Det fant de her, et kvarters kjøretur eller sykkeltur ut av sentrum. I sommer ble den nye mathallen Reffen etablert et godt stykke ute på øya. Men øya er mye mer enn mathallen, det finnes massevis av restauranter, kafeer og aktiviteter som klatrehall og skateboardramper der ute.

Refshaleøen Kunstig øy i Københavns havn. Her ble skipsverftet Burmeister & Wain (B & W) etablert i 1872 og holdt det gående godt over 100 år. I dag er øya mer eller mindre tatt over av andre typer bedrifter. Det finnes klatrehall, kunstig skibane (!), strikkhopp, skateboardramper, galleri, et stort loppemarked ligger inne i en av markedshallene i tillegg til massevis av spisesteder, matboder, barer og kafeer. Restauranten Amass, med Noma-kjøkkensjef Matthew Orlando, er blant øyas mest fancy spisesteder. Det arrangeres musikkfestivaler, matfestivaler og andre eventer ute på øya. Om sommeren blir strendene og bryggene flittig brukt. Kilde: Wikipedia og https://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/kultur/rustikke-refshaleoen

På den sjarmerende restauranten La Banchina har flere solhungrige dansker funnet veien ut i sensommersolen.

– Dette er fortsatt et ganske hemmelig sted, sier Anne Lotte Grønbek (51) og Mie Sand (51) fra København, mens de drikker et glass hvitvin ytterst på bryggekanten.

Sommeren var like fantastisk her som den var i Sør-Norge. Og da er Refshaleøen rett sted å henge, for københavnere og turister.

– Selv om det blir helt fullt her, så er stemningen god. Alle slapper av og hygger seg. Vi bader, tar sauna og slapper av. Og maten er helt vilt god, men ikke si det til noen, ler Sand.

– Og det er jo ikke så fancy, jeg synes det er helt nedpå jorden fortsatt, men det er så klart up-and-coming, sier Grønbek.

Reffen Matmarkedet Reffen åpnet i mai 2018. Det går ferger, buss og du kan sykle ut til øya. Det tar fra ti til femten minutter. For mer informasjon: reffen.dk

Hun arbeider i et av de mange kontorfellesskapene som er en viktig del av det blomstrende, kreative miljøet på øya. Sand har en kolonihage rett ved.

Og selv om sommeren er på hell når vi møter dem, så er de her også vinterstid.

– Ja, det er åpent i helgene her. Dette er et herlig sted vi ofte reiser til, sier de to.

Mathallen – ute ved havet

Logistikken er ikke helt på topp på Refshaleøen ennå. Transportmessig er det litt tungvint med busser, men de går ut dit. Taxi er umulig å oppdrive uten å bestille på forhånd, men en kan fint sykle utover. Det kan virke som absolutt alle dansker sykler. Sykkelparkeringer og egne sykkelstier er det overalt – og det er flatt og enkelt å ta seg frem.

Vel ute på øya må en beregne å gå et stykke likevel. Fra restauranten ved vannet i begynnelsen av det nye området, er det ca. ti minutter å gå til den nye mathallen.

Den åpnet i sommer og har hatt et svært godt første år, skal vi tro folkene i diskene i matbodene.

– Fisken er sprellfersk og god, lover Gro Geo-Jensen i matvognen Grillfisken.

Hun snur og vender på makrellen på grillen. Den serveres sammen med grillede grønnsaker.

I boden står en plastfisk og synger kjærlighetssanger hvis du trykker på ham. Imens forteller Jensen villig vekk om Københavns nyeste hang-out.

– Vi startet i mai og skal holde på hele året, men på vinteren er det bare åpent i helgene. Det har virkelig vært en fin sommer, sier hun.

Gamle oljespann er gjort om til søppelbøtter. Ytterst bak matvognene er det satt opp lange rekker med benker slik at folk kan spise helt ute ved vannkanten. En scene står klar for kveldens minikonsert. Et område er under tak – her er det varmelamper på for kjøligere kvelder. Stemningen er allerede på topp for en gjeng med dresskledde menn og kvinner som inntar pilsen etter jobb.

Det fristes med markedets beste pommes frites i en bod, en annen har hamburgere på menyen, mens en knallgul liten vogn satser på polenta. Iskrem, slush og spesialdrinker. Det er noe for enhver smak i matmekkaet langt borte fra travle københavngater.