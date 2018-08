Ble svindlet på Spania-tur: Ferieboligen kostet Ronald og familien 100.000 kroner

reise

Da Ronald Lindquist (61) tok med seg storfamilien på årets ferietur, falt valget på et feriehus i Spania.

Lindquist fant en feriebolig til storfamilien på elleve, og bodde på hotell de tre første dagene av turen.

– Vi kommuniserte med utleieren i perioden før vi ankom, og alt virket helt i orden. Vi skulle få mer informasjon dagen før ankomst. Da ble det helt stille. Ingen tok telefonen eller svarte på mail.

Hadde lånt boligbilder fra annet firma

Avtalen var at familien skulle hentes på hotellet og kjøres til huset.

– Ingen kom og hentet oss, så vi tok taxi. Da vi ankom adressen, viste det seg at andre ferierte i huset og at utleieboligen var eid av andre enn vi hadde bestilt av.

Utleieboligen het ikke Villa Yorlando og var ikke eid av Advan Accommodation, men var eid av Mallorca Home Villas og het Villa Maravilla.

– Det var da vi skjønte at vi var blitt svindlet. Vår familie på elleve personer sto på gaten uten noe sted å overnatte.

Prisen ble det dobbelte

Etter en times tid fikk de likevel lov til å leie feriehuset ettersom de som bodde der, skulle sjekke ut samme dag. Prisen kom på 6800 euro for en uke.

– De 40.000 vi betalte til svindlerne, får vi ikke igjen. Så tilsammen måtte vi ut med 105.000 kroner kun for en ukes opphold. Det var ikke dette vi hadde satt som budsjett for årets ferie, sier Lindquist.

Nettsiden til Advan Accommodation ble blokkert forrige uke, og Lindquist har anmeldt saken. Nå advarer han andre mot useriøse aktører på nett.

– Nettsiden så profesjonell ut med adresse og full kontaktinformasjon, og vi fikk svar på alt vi lurte på da vi spurte. Vi har tross alt leid feriebolig flere ganger før, og aldri opplevd lignende. Men til neste gang vil jeg dobbeltsjekke at både firmaet og adressen er reell før jeg bestiller.

Forbrukerrådet: Hører sjelden om så store summer

– Det er utrolig kjedelig når du blir utsatt for svindel på denne måten, sier leder av Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, Pia Høst.

Hun sier det er viktig å gjøre noen undersøkelser før du betaler store summer til bedrifter du ikke kjenner.

– Vi hører jevnlig om slike saker, men det er sjelden det gjelder så store summer. Et kjapt søk på nett viser at Advan Accomodation flere steder blir advart mot som svindel.

Gjør alltid noen søk på nett om selskapet du har tenkt å handle med, råder hun.

– Slik ser du om det ligger ute noen negative brukeranmeldelser. Betal med kredittkort, da kan du reklamere til banken din om du blir lurt. Hvis du er i tvil om selskapet er seriøst, lei feriebolig andre steder, sier Høst.

Blir utnyttet

Utleieselskapet Mallorca Home Villas, som opprinnelig eier og leier ut villaen Lindquist bestilte, har bare det siste året opplevd tre saker med svindel av villaen Villa Maravilla.

– Denne type svindel har vært et problem siden starten av feriebolig-utleie på nett, men akkurat nå har det avtatt noe på grunn av sikrere betalingsmetoder og større nettsider som ivaretar de reisende bedre, sier daglig leder David Vives i Mallorca Home Villas.

Tre ulike gjester har kontaktet selskapet og gjort dem oppmerksomme på svindelen.

– Det er helt forferdelig for folk. De har planlagt ferien, betalt et depositum, og deretter får de plutselig ikke kontakt med selskapet igjen, forteller Vives.

Selskapet taper ikke selv penger på svindelen og kunne dermed ikke gå til sak mot de falske selskapene. Men de blir utnyttet ved at andre falske selskaper stjeler bilder og informasjon fra dem.

– Selskapene har alle de lovpålagte detaljene, som adresser, VAT-nummer, IBAN-nummer og annet en må ha. Men noen ting går igjen: Veldig lave priser, spesialtilbud der en kan betale hele summen og få rabatt eller gratis netter, og de ber om at kunden betaler via bankoverføring. De har også en kontrakt med bankdetaljer og annen informasjon, som gjør at kunden kan bli forvirret, sier han.

Vives har tre råd for å unngå denne typen svindel:

Sjekk at nettsiden har SSL-sertifikat, det vil si at det starter med https://. Sørg alltid for å betale med kredittkort og unngå bankoverføring. De fleste kredittkortselskaper har forsikring mot svindel og en slipper da å tape penger. Hvis du ikke kjenner selskapet du bestiller via, velg heller et stort og kjent selskap og ikke det lille, lokale selskapet.

Vi har kontaktet Advan Accommodation flere ganger, som sender oss til telefonsvarer: Thank you for calling Advan Accommodation. We are not available at the moment.

Vi har også kontaktet utleiefirmaet på mail uten svar.