Gult hjerte

Tett på

Jeg satt hjemme da jeg kikket ut stuevinduet og oppdaga det som skjedde. Vi så at båten sleit fole, og kjørte bort til Askvågen for å se nærmere på det som skjedde. Da kom telefonen fra Joppe om at det bare var å komme til Brynhallen. Idet vi kom dit og så oppbudet av ambulanser, utrykningskjøretøy og folk, skjønte vi at det var alvor. Vi skulle ikke dit bare for å sette ut stoler og bord, sier nytilsatt daglig leder i Idrettslaget Bryn, Runi Moi Helberg (32).