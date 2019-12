Opprørt hav

Tett på

Jeg forventa ikke at det skulle ta slik av, men dette er en sak som berører mange og har store konsekvenser. Da er jeg villig til å ofre litt av min tid for å påvirke politikerne. Men jeg vet ikke helt om kona er enig med meg, for hun sa hun skulle begynne å blogge, og kalle seg Fergefrue. Hahaha! Det er mulig det er et hint om at jeg har brukt mye tid på dette, sier Joachim Orvik (35).