Sjøfronten-saka bør granskes

Kommentar

Tirsdag ettermiddag behandlet formannskapet budsjettoverskridelsene for Sjøfronten 1. Mot tre stemmer ble det vedtatt å dekke ekstrakostnaden på 23,5 millioner kroner. Sjøfronten 1 vil da koste 174 millioner kroner. Det er 43 millioner kroner mer enn opprinnelig ramme. Kostnadsoverskridelsene har skapt stor uro. Etter å ha fulgt behandlingen tirsdag sitter en igjen med et inntrykk av at det eneste alternativet for kommunen er å åpne pengesekken på nytt. Er det virkelig slik? Og i så fall: hvorfor har kommunen kommet i en slik situasjon?