Frihelg

Nå jobbes det for at Otta skal få sin egen «Rampestrek», står det å lese i avisa Gudbrandsdølen. Inspirasjonen kommer sjølsagt fra reiselivssuksessen i Rauma. Flere byer og bygder med utsiktsfjell ser nå nye muligheter. Åndalsnes har skapt noe som er til inspirasjon for andre. Rauma blir stadig oftere nevnt som en kommune som lykkes i reiselivet. Rampestreken har blitt en attraksjon og et begrep.