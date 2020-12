Jula var neppe bedre før

Frihelg

Ofte tar jeg meg sjøl i å savne den «opprinnelige» julegata heime. Når det ble kaldt i bygda, snøen la seg og handelsstanden monterte opp over 60 juletre, da lyste hele sentrum. Gjennom hele desember kjørte vi gjennom Storgata på veg til skolen. Irritasjonen var stor dersom noen eldre ungdommer ei natt dro ut en kontakt eller to, julegata måtte få stå i fred. Det var et flott spleiselag hvor den enkelte butikk sørget for strøm til de trærne som var nærmest. Grantrærne ble sjølsagt hentet fra lokal skog. Slik var jula på 80-tallet.