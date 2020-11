Dette kan vi lære av Nødlandslaget

Frihelg

Onsdag kveld fikk mange nordmenn et nytt favorittlag: Nødlandslaget. Landslaget som ble kalt sammen på kort varsel sto overfor en tett på umulig oppgave da de reiste til Wien for å redde Norges ære i den siste kampen i den såkalte nasjonsligaen. Det klarte de med innsats, sjarm og et oppsiktsvekkende godt uavgjortresultat. Man trenger ikke være fotballinteressert for å la seg begeistre. Under har jeg samlet noen punkt som absolutt kan ha overføringsverdi.