Frihelg

I år blir det ikke overnattinger på hytta i påska. Som jeg har skrevet noen ganger de siste ukene har jeg forståelse for at mange synes det er leit. Jeg er derimot liten forståelse for dem som trosser myndighetenes råd eller på finurlig vis prøver å finne et smutthull i anbefalingene. Den samme kreativiteten kan heller brukes der du er. Dette blir ei annerledes påske uansett.