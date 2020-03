Hent styrke i naturen

Frihelg

For mange har det vært ei krevende uke. Det er mye nytt. Det tar tid og krefter å sortere all informasjon. Samtidig er mange av hverdagsrutinene endret. Vi i Budstikka har jobbet fra heimekontor. Papiravis og nettavis har blitt sydd sammen via Teams med bidrag fra 20 kontorplasser rundt om i byen og regionen. Sjøl har jeg sittet store deler av uka ved kjøkkenbordet, inn og ut av digitale møter. Heldigvis har jeg utsikt mot Hjertøya, Tresfjordbrua og fjella. Ferjene på fjorden og flya som fortsatt lander. I korte glimt gir utsikten meg mulighet til å slappe litt av og tenke på noe annet.