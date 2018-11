Prisekspert om årets villeste handleuke: -Planlegg Black Friday-kjøpene, ha is i magen

Pluss +

-Det er lett å bli blendet og la seg friste i en rabattjungel som bare vokser og blir stadig mer uoversiktlig. November er i så måte en ganske vill måned, hvor det er lett å gå på en smell hvis man ikke planlegger kjøpene, sier prisekspert Are Vittersø, daglig leder for den uavhengige prissammenligningstjenesten Prisjakt.no. Søkemotoren overvåker 5,8 millioner priser på nær en halv million produkter, fordelt på 2500 nettbutikker.

-Vi har akkurat unnagjort Singles Day (11. november). På mandag starter Black Week, som kulminerer med Black Friday, strekkes med Black Weekend, før den avsluttes med Cyber Monday, neste mandag. Det er fullt mulig å gjøre mange, knallgode kjøp alle disse dagene, men skal du være trygg på å finne gode tilbud, er det ingen tvil om at Black Friday er den dagen i året der flest produkter er på sitt billigste, forteller Vittersø.

-Folk bør også vær klar over at en del produkter går opp i pris, sier han.

I en ny oversikt har Prisjakt.no sammenlignet prisoppgang og prisnedgang på de 10.000 mest søkte og populære produktene i netthandelen - rett før, under og etter Black Friday i fjor.

-Tendensen er tydelig. Blant de produktene som gikk ned 10 prosent eller mer i pris, så øker både andelen rabatterte priser - og det gjennomsnittlige rabattnivået - sakte for hver dag vi nærmer oss Black Friday. På mandagen i Black Week var gjennomsnittsrabatten på 18 prosent, mens på Black Friday var snittet på 20 prosent. Andelen produkter som øker i pris ligger jevnt på 3-5 prosent gjennom hele uken, men mer enn dobles i dagene etter Black Friday, sier Vittersø.

I fjor ble iPhone 7 (32GB) den store vinneren på Black Friday, etterfulgt av Sony Playstation Slim (500 GB) og Samsung Galaxy S8 (64GB). Mobiltelefoner, hodetelefoner, TV-apparater og spillkonsoller var da de mest populære kategoriene, mens spill/tilbehør, jakker og laptoper var kategoriene der flest produkter gikk ned 10 prosent eller mer i pris, og hvor rabattnivået var høyest.

Jakker topper også listen over kategorier der flest enkeltmodeller gikk opp i pris under svartefredagen i fjor, foran mobiltelefoner og hodetelefoner. Merkene med en andel produkter som gikk mest ned i pris på Black Friday i fjor var Playstation, Asus og Huawei.

-Det beste rådet jeg kan gi er at folk sjekker kampanjetilbudene, og kontrollerer og sammenligner prisene hos flere butikker, for å sikre at de gjør en god deal. Det er også viktig at man ikke ser seg blind på avslaget, men faktisk har fokus på reelle priser, sier Are Vittersø.

Her er prisekspertens beste råd til deg som planlegger Black Friday-handelen.

Planlegg i god tid, lag liste: Lag en oversikt over produktene du vil kjøpe, sjekk hva de koster, og bestem deg for et budsjett du har råd til å bruke.

Opprett prisvarsel, overvåk prisene: Hvis du oppretter prisvarsel på yndlingsproduktene på en prissammenligningstjeneste, kan du overvåke prisutviklingen, og blir varslet dersom produktet går ned i pris. På denne måten ser du også om produktet går opp i pris, og unngår å bli villedet av plutselige prisnedganger som ser ut som store rabatter.

Vær bevisst. Handler du fra utenlandske nettbutikker, kan det være andre kjøpsbetingelser og vilkår enn i norske nettbutikker. Husk at du også da må regne med å betale for frakt og toll. Husk også å sjekke at butikken faktisk har varen på lager.

Tenk deg om. Behold overvåkingen. Ikke glem at det blir salg senere også, både i romjulen og etter nyttår.