160 år gammel geitbåt i fabrikksaga i Angvik

GJEMNES: – Kultursatsinga med museet er en viktig del av reiselivssatsinga vår med Angvik Gamle Handelssted, sier Stig O. Jacobsen. Åpninga av fabrikksaga fant sted lørdag i nærvær av 120 deltakere. Jon Bojer Godal, landets fremste ekspert på geitbåter, klippet snora.

Fabrikksaga fra 1928, som nå har blitt en del av Museet Handelshuset Angvik, ligger like ved sjøen nedenfor møbelfabrikken. Den ble reist etter at den gamle møbelfabrikken og sagbruket i sin tid brant ned.

– Tre hovedfortellinger

– Vi har tre hovedfortellinger ved museet i fabrikksaga. Det er skog og sagbruk, båt og båtbyggertradisjon – og kirkefarten over fjorden til Tingvoll. Det er fortellerrommet i den nye delen av museet, sier Stig O. Jacobsen.

Historien er dokumentert med informasjonstavler med tekst og gamle bilder.

– Fra før omfatter kultursatsinga museet i gamlebygget på hotellet, som dokumenterer ei handels- og familiehistorie gjennom flere generasjoner. Videre Galleri Tore Bjørn Skjølsvik, med ei permanent utstilling av kunstneren, som har sine tøtter her i bygda. Så har vi ei kunstsamling i hotellet som er ei av landets største av nasjonalromantisk kunst. Og så kom fabrikksaga, sier Stig O. Jacobsen.

– Livet her i bygda er bygd opp rundt skog, sag og elv så langt bakover i tid som vi vet. Det går helt tilbake til 1500-tallet og hollendertida, da det gikk båter i fast trafikk her. Vi forteller skogbrukshistorien og historien om sagbruket. Sagbruket ble en viktig del av verdikjeden i møbelproduksjonen, sier Stig O. Jacobsen.

Geitbåt fra 1850

En av juvelene i samlinga i fabrikksaga er en geitbåt fra Hoem, bygd i 1850.

– Vi viser båtbyggerhistorien og båtbyggertradisjonen i området, knyttet til klenodiet som den gamle geitbåten er, sier Stig O. Jacobsen, som er veldig glad for at de har fått hånd om den godt bevarte båten. Han roser den tidligere eieren Erling Hoem og forfedrene hans som har tatt godt vare på den.

Erling Hoem forteller at båten ble bygd til hans tippoldefar av Jon Pedersen Flemmen i Warvika.

– Den har en spesiell form og konstruksjon, som gjør at den oppnår god fart. Det som også er spesielt er at den er så godt bevart. Den ble bygd til bruk både som fiskebåt, til frakting av materialer, sleping av tømmer – og å ro folk fra Hoem som skulle til kirka på Tingvoll. Det er fire par årer på båten. Den ble også brukt med segl. Siste gangen den ble brukt til kirkebåt var i 1920. Allerede da var det satt opp motorbåtrute. Men motorbåten var fullbooket denne dagen. En gjeng med unge sterke karer fra Hoem troppet opp. Åtte mann rodde til Tingvoll. De sprengrodde, tok igjen motorbåten og rodde fra den, forteller Erling Hoem, som er veldig glad for at Stig O. Jacobsen har tatt på seg oppgaven med å ta vare på båten videre.

Bygde 2.000 båter

– Da Hoemsgeita ble bygd i Warvika i 1850, var det en kar som het Samuel Flemmen som var der og lærte seg båtbygging. Han giftet seg på Brubæk, og tok Brubæk-navnet. Han førte båtbyggertradisjonen videre i flere generasjoner. Etterkommeren Sigurd Brubæk flyttet til Nesjestranda og bygde i sin tid hele 2.000 båter. Han var en unik båtbygger. Han er behørig nevnt i fagbøkene geitbåteksperten Jon Bojer Godal har skrevet, sier Stig O. Jacobsen.

En fiskebåt Bastian Brubæk i 1916 bygde for fiskeren Anders Danielsen på Veiholmen står også utstilt i fabrikksaga. Den eies av etterkommerne Ingvar og Bjørnar Danielsen.

Kirkefarten til Tingvoll er også behørig dokumentert. En gammel slede fra Åbakken, tilhørende Stig O. Jacobsens oldefar, er utstilt der.