«Ånden som går» forlater Norge etter 54 år

Ansvarlig redaktør Hege Høiby bekrefter at sviktende salg er grunnen til at de nå ser seg nødt til å legge ned.

Høiby sier tendensen har vedvart noen år allerede.

– Det var mer et spørsmål om når det skulle skje. Når bladet går med tap, kan det ikke fortsette, sier hun Nettavisen.

Hun synes det er leit at bladet om «Ånden som går», nå blir borte.

– Det er jo utrolig trist. Jeg har jobbet med Fantomet i mange år, men det er generelt færre som leser tegneserier, så Fantomet er bare ett av flere hefter som sliter, sier Høiby.

Fantomet er blitt utgitt som tegneseriehefte her til lands siden 1964. Først ble serien utgitt annenhver uke, men siden 2013 har bladet kommet ut én gang i måneden.

Tegneserien ble startet i 1936 av den amerikanske forfatteren Lee Falk og tegneren Ray Moore som en daglig stripehistorie i amerikanske aviser. Den følger livet til helten Christopher Walker, som går under navnet Fantomet, en mann med sterk rettferdighetssans og en ring som setter avtrykket av et dødninghode på skurkens kjeve. Det lar seg aldri fjerne.

Ved å bruke like drakter i generasjoner, har den mystiske figuren skapt en illusjon av at Fantomet er én, udødelig person. Dette har ført til at befolkningen i det afrikanske fantasilandet Bangalla, der helten bor, kaller ham «Ånden som går». Fantomet er til daglig kledd i heldekkende tights, men bruker hatt og Burberryfrakk med oppslått krage når han tar seg til den såkalte sivilisasjonen.

Dagens Fantomet er det 21. i rekken.

Fantomet har hatt fire skandinaviske tegnere, blant dem norske Knut Westad. De andre tre er svenskene Hans Lindahl og Bertil Wilhelmsson, og den dansk-spanske tegneren Jaime Vallvé.

Det har blitt laget flere spillefilmer og TV-serier om Fantomet.