Spjelkavik ble for sterke for et ungt Molde 2-lag i 3.divisjonsoppgjøret lørdag. Anders Iversen ga Molde ledelsen tidlig i første omgang. Men en utligning rett før pause og to mål i andre omgang gjorde at Spjelkavik til slutt vant oppgjøret 3-1. SKampen ble spilt i Spjelkavik.