Molde 2 og Træff møtes om andreplassen

Træff – Hødd 2 3-0 (1-0): I lørdagens jevnspilte kamp mot det nedrykksklare bunnlaget Hødd 2 ble Bruno Lopes avgjørende for grønntrøyene. 11 minutt inn i kampen skrudde angrepsspilleren en corner rett i mål. Etter at Hødds tekniske og lettbeinte unggutter hadde bydd Træff på god motstand gjennom kampen, sørget to perfekte Lopes-innlegg for mer nettsus. Først ved Ola Sjømæling etter 81 minutt, så ved Simen Varhaugvik på overtid.

– Ikke spesielt gode

Trener Magnus Oltedal tok ikke av etter kampslutt:

– Jeg synes ikke vi var spesielt gode, men vi vant selv om det lenge stod og bikket. De hadde veldig mye ball og vi kom ikke helt opp på det nivået vi ønsker selv, var dommen fra Oltedal.

Om brasilianske Lopes, som startet på høgrekant før han endte kampen som spiss, var han mer positiv.

– Han var viktig i dag i hvert fall. Hvilken posisjon han spiller i tar vi fra kamp til kamp, sier treneren.

Også Lopes selv var tilfreds:

–Jeg er fornøyd, både spiss og ving er morsomt, sier Bruno Lopes, som kommuniserer med treneren på italiensk.

Avgjøres på Aker stadion

Lørdagens Træff-seier reduserte avstanden opp til Molde 2 til tre poeng, siden Molde 2 tapte sin bortekamp mot Spjelkavik 3-1. Begge lagene har 26 plussmål (Molde 2 har scoret tre mer enn Træff) med én kamp igjen denne sesongen:

Molde 2 – Træff på Aker stadion neste lørdag.

– Jeg har ingen spesielle tanker før den kampen. Det er bra det lever om andreplassen, sier trener Magnus Oltedal sedvanlig reservert.