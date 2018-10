Jubel for jentecup

Pluss +

EIDE: Det var ikke adgang forbudt for gutter i Eidehallen i helga. Men: de måtte pent holde seg på sidelinja eller ikle seg dommerdrakt mens 290 jenter mellom 6 og 12 år deltok på jentecup i regi av Eide og omegn fotballklubb (EOFK).

– Grunnen til at vi arrangerer gratis cup for jenter har utgangspunkt i den lave jenteandel på Eidecup. Når mindre enn 30 prosent av lagene er jentelag sender det ut uheldige signal. Hvor er jentene? Hva skal til for å få dem til å komme på cup?, sier sportslig leder Dan Meland i EOFK.

– Over all forventning

43 lag fra Nordmøre og Romsdal var påmeldt, noe Meland er svært fornøyd med.

– Det er over all forventning, spesielt siden håndballsesongen har begynt, og det arrangeres cup på Averøy i helga. Responsen på tiltaket har vært veldig god. Hvorvidt vi gjentar dette kommer an på tilbakemeldingene i etterkant, sier Meland.

Ros fra fotballkretsen

Marianne Misund, klubbutvikler i NFF Nordmøre og Romsdal sier at EOFKs jentecup er helt i tråd med deres satsing Jenteløftet, som har som mål å få flere jenter på banen, både som spillere, dommere og trenere.

– Jentecupen til Eide er ikke en del av Jenteløftet, men er satt i gang på eget initiativ. Jeg tror dette i høyeste grad vil stimulere til økt jentedeltakelse i fotballen, sier hun.

Mangler over 600 jenter

Jenteløftet gjennomføres i samarbeid mellom NFF Nordmøre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune, og er støttet med 500.000 kroner i året over tre år. Hver av de to fotballkretsene i fylket får 250.000 kroner årlig til arbeidet.

– I NFFs handlingsplan er det et strategisk mål at jenteandelen skal være 40 prosent i barnefotballen og 20 prosent i ungdomsfotballen, sier Misund.

– Hvordan er ståa i Nordmøre og Romsdal i dag?

– På jentesida har vi 3300 aktive barn, unge og voksne. Det er 7200 gutter. Vi mangler 537 jenter i barnefotballen og 71 i ungdomsfotballen for å nå målet, sier Misund.

– Må få spille alene

Tilbake i Eidehallen gjør sjuåringene til EOFK seg klar til dyst mot Frei. Jenter er like flinke i fotball som gutter, og det beste med fotball er taklinger og å være med venner, forteller de.

– Hva synes dere om å ha egen jentecup?

– Noen ganger må jentene få spille fotball alene, slår Elvira Iselin Herskedal Eide fast.

– Får vise hvor tøffe de er

Fra vårt distrikt deltok Måndalen, Bud IL, MFK, Batnfjorden, Træff, Hjelset-Kleive, Gossen, Åndalsnes og EOFK. Lørdag var det treer- og femmerfotball, søndag skulle sjuerfotballjentene til dyst.

– Jeg synes det er flott at jentene får en arena der de får vise hvor tøffe de er. Det tror jeg jentene synes også, sier step-in-trener Elin Kleppen Fedje i Bud IL.

Gutta på sidelinjen

Eide-gutta Jonatan Huanca Husveg (10) og Isak Storm Meland (10) syntes det var litt kjedelig at de ikke fikk spille sjøl.

– Men det er gøy å se kamper. Eidecup er som oftest mest gutter, sier Jonatan.

– Ja. Det er bra å arrangere egen jentecup, sier Isak Storm.