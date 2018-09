Ordførerens stemme teller ikke som dobbeltemme ved valg

Pluss +

(Driva) Da leder Ivar Trælvik (Frp) i kontrollutvalget søkte om fritak etter å ha flyttet fra kommunen, måtte kommunestyret velge ny leder tidligere i år. Rådmannen hadde framsatt forslag på Jostein Øverås (Sp) som ny leder. Arbeiderpartiet framsatte forslag på Vigdis Fjøseid. Under avstemmingen ble det stemmelikhet, men Øverås ble protokollert som valgt ved hjelp av ordførerens dobbeltstemme. I ettertid viser det seg at det verken var riktig av rådmannen å framsette forslag, eller å betrakte ordførerens stemme som dobbeltstemme.

Arbeiderpartiets Toril Melheim Strand påpekte dette under torsdagens kommunestyremøte. Hun viste til at det ikke er lov å bruke dobbeltstemme ved personvalg. Da skal det være loddtrekning. Hun viste til paragrafer i lovverket der det står at «ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.»

Melheim Strand fikk dermed kommunestyret med på å oppheve valget som alt er gjort og foreta nytt valg på neste kommunestyremøte. Strand viste også til at det er opposisjonen - som i dette tilfellet er Arbeiderpartiets kandidat, som skal ha lederrvervet i kontrollutvalget.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen var enig i at det må holdes nytt valg, men presiserte at det i lovverket står at opposisjonen bør ha ledervervet.

Denne saka ble først publisert av Driva.