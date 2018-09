– En drøm å være blikkenslager i Fræna

Pluss +

ELNESVÅGEN: Odd Sigurd pendlet tidligere fra Istad til Molde. Nå har han lagt om ruta litt. Elnesvågen har endelig fått sitt første blikkenslagerverksted. 30-åringen driver under pappa Geir Sande sin bedriftsparaply. Han driver Comfort Rørpartner med avdelinger både i Elnesvågen og Aukra, som samlet sett har 12 ansatte og rundt 16 millioner i omsetning.

Far og to sønner

Comfort Rørpartner sitt hovedkvarter i Elnesvågen er på flyttefot fra Eidem til Dale. Så her blir far og sønn å finne i samme lokaler, som tidligere huset byggevarebutikken til XL-Bygg Dale Malo. Også lillebror Karl Inge Sagli Sande (26) er med på laget. Han jobber på kontoret til Comfort.

– Jeg er allerede i gang her på blikkenslagerverkstedet. Beliggenheten og lokalene kan nesten ikke bli bedre. Jeg er bare så fornøyd. Her er det tradisjoner for håndverkere. Dette er det gamle snekkerverkstedet til Dale Bruk, sier Ole Sigurd Sagli Sande til Romsdals Budstikke.

Handlet i Nordland

– Bakgrunnen for at jeg satser her er at pappa kom over et komplett blikkenslagerverksted i Nordland som var til salgs. Maskinparken og alt utstyr, altså. Vi slo til og nå er alt på plass her på Dale. Mye av maskineriet er overhalt, det var gammelt og godt brukt, men er nå klar for en ny epoke.

Det var en tilfeldighet at han ble blikkenslager. Han var 17 år og gikk studiespesialisering i Molde da han fikk sommerjobb hos Ugelvik Nesset AS, blikkenslageren på Julsundet.

– Hvis jeg var rask til å male ferdig taket i verkstedet skulle jeg få lære meg å knekke blikk. Det var noe jeg virkelig likte. Jeg fikk lærlingplass der. Etter noen år fikk jeg fagbrevet som blikkenslager. Da var jeg hos Raymond Aarøe. Jeg har jobbet som blikkenslager med base i Molde i flere år, men ser nå veldig lyst på å satse i Fræna. Det er jo kjekt å jobbe sammen med nærmeste slekta. Og i disse lokalene ser jeg muligheten for at det blir et veldig bra fagmiljø. En samling av dyktige håndverkere, sier Odd Sigurd.

Han og faren tror at satsingen på blikkenslagerverksted skal kunne gi flere arbeidsplasser etter hvert. Vi spør Odd Sigurd hva en blikkenslager gjør mest av. Hva som står på menyen.

– Alt fra å lage skikkelig tak på blikkenslagermåten til å lage piper og luftehatter. Vi lager også takrenner, gesimsbeslag, ventilasjonskanaler, vindusbeslag og så videre. Jeg former alt i stål opp til 2 millimeter tjukkelse. Og oppdragene strømmer allerede inn, både fra bedrifter og privatpersoner. Det er åpenbart et marked for et blikkenslagerverksted i Elnesvågen, sier 30-åringen.

Det tidligere hovedkvarteret til XL-Bygg Dale Malo fylles nå opp av nye aktører. Comfort skal åpne sin nye butikk før jul. Blikkenslageren er allerede på plass. Mer som et blikkfang. Hustadvika Elektro er også på plass i det tradisjonsrike bygget på Dale, som nå pusses grundig opp. Fasaden blir helt ny. Blink Hus Dale Malo holder til her, det samme gjør økonomiavdelingen i Dale Holding.

– For oss er dette fole bra. Vi er veldig opptatt av at det skal være travel virksomhet i bygget, og det er det nå blitt. Det vi håper og tror er at det her blir samlet fagmiljø som vil være til nytte for hverandre, bare et steinkast fra vårt nye hovedkvarter. Vi ser konturene av det. Og blikkenslagerverkstedet til Odd Sigurd er et kjært tilskudd til næringslivet i Fræna, sier Kato Dale i Dale Holding.