AUKRA: Varaordfører i Aukra kommune og KrF-politiker, Helge Kjøll, mener det som har kommet fram i utredningen om mulig storlegevakt i Molde er lite distriktsvennlig.

Vil samle 63.000 innbyggere fra Orten til Sunndal i nytt legevaktdistrikt Ingen på Gossen når legevakta i Molde på 40 minutt, sjøl om Google Maps foreslår det – Ingen på Gossen når legevaktmottaket i Molde innen 40 minutt, sjøl om Google Maps foreslår det, sier fastlege Bjørn Otterlei.

– Ei storlegevakt vil skape utrygghet og dårligere legevakttjeneste for store deler av folket i distrikts-Romsdal. I tillegg vil de ikke gi gode arbeidsvilkår for legene som skal betjene ordningen, sier han. Kjøll forteller at KrF vil være tydelig når saka kommer opp i Aukra kommunestyre.

– Vi er ikke fornøyde med føringene som så langt ligger i utredningen. Vi tror ikke det som nå ligger på bordet vil gi oss et godt og forsvarlig legevakttilbud, sier han.