Elnesvågens keeper scoret fra egen banehalvdel i sjumålsthriller!

Elnesvågen slo Holmestrand 4-3 i det som ble en tøff fysisk batalje mandag. På søndag rundspilte de Trio og vant 5-1. Nå topper de gruppa.

Keeperen Amanda Hvattum scoret i storseieren på søndag. Mandag var hun langt ute og avverget flere farlige kontringer.

– Det var min andre scoring i kamp i går. Jeg er en veldig offensiv keeper. De andre på laget kaller meg sweeperkeeper. Jeg var tidlig ute og rakk ballen før angriperen deres. Så tok jeg med ballen halvveis ut på halvdelen vår og bare skjøt så hardt jeg kunne mot mål. Det var deilig at den gikk inn, sier Hvattum som deltar på Norway Cup for første gang.

Spilt sammen før

Amalie Bergset er kapteinen på laget og var med for tre år siden også.

– Da var vi her bare for å kose oss. Den gangen var vi bare småjenter. Nå er vi mer modne og holder fokus på å spille fotball i kampene. Det har resultert i to seire av to mulige, sier Bergset.

Laget som spiller sammen på Norway Cup består av spillere fra Elnesvågen og Omegn IL og Malmefjorden IL. EMIL kalles samarbeidet. Det er både 15- og 16-åringer på laget. I høst deltok laget på Orkla Cup der det ble en sterk bronse, og i november gikk laget hele veien da de vant Aukra Cup.

– Vi kjenner hverandre ganske godt, men vi må bli bedre på å snakke sammen, sier Hvattum

Fysisk batalje

– I går var vi veldig gode, men i dag ble det en skikkelig rotekamp. Det var mye knuffing, men alle på laget er fole innstilt på å vinne, sier Hvattum.

– Vi mister litt fokus og blir dratt inn i det fysiske spillet til Holmestrand. På en god dag skal vi knuse dette laget også. Men det viktigste var å vinne kampen. Nå har vi fått en perfekt start, sier Bergset.

Toppscoreren til Elnesvågen skulle egentlig vært i Frankrike. Turen ble utsatt slik at hun fikk spilt Norway Cup like vel.

Kan bli sene kvelder

Elnesvågen og Omegn IL har sendt fire lag til Norway Cup i år. To guttelag og to jentelag. Årene klubben ikke har deltatt i Norway Cup har de spilt i lokale cuper på sommeren. Alle lagene som deltar i år bor sammen i en svær brytehall på Kolbotn. Jentene var skeptiske til at de skulle bo i gymsal med så mange gutter.

– Vi visste jo ikke helt hvordan det ville bli. Vi ville helst ikke ha gutter på samme rom, men det går veldig fint. Det vi har lært er at ikke alle trenger like mye søvn, sier jentene.

Hvattum forteller at kapteinen ofte legger seg tidlig.

– Hun tar på headset og ligger og analyserer dagens kamper. Hun tar det seriøst, sier Hvattum.

Ikke tid til sommerflørt på sletta

Hvattum og Bergset forklarer at laget er en veldig samlet gruppe.

– Vi holder oss sammen eller splitter oss i to grupper. Det er aldri noen som går alene. Det er mye folk her og mange telt man kan se i, sier jentene

– Norway Cup er kjent for at mange får en sommerflørt. Har dere tid til sjekking?

– Jeg kan jo bare snakke for min egen del, men jeg konsentrerer meg om fotball. Vi må ha tankene på rett sted, sier Bergset.

– Jeg tror de fleste er her for fotballen, men ja, det er nok noen guttegale jenter på laget. For meg er det er nok gutter hjemme, sier Hvattum.

Annerledes enn på tv

– Norway Cup er litt vanskelig å beskrive. Det er veldig annerledes enn det inntrykket man får fra tv. Det er veldig god stemning her og det handler om fair play. Det er gøy at det er så mange som ser kampene, også de som skal spille på samme bane før eller etter pleier å lage bra lyd for dem som spiller, sier jentene.

Tirsdag spiller Elnesvågen J16 sine siste to kamper i gruppespillet. Etter to seire av to mulige så langt er sjansene gode for å gå videre til sluttspill.

– Vi ønsker å gå så langt som mulig. Vi vil vinne alt, men vi tar en kamp av gangen, sier Bergset.