Fikk du ikke billett? Vi anmelder hver låt direkte

Rbnett vil følge konserten og folkefesten på Romsdalsmuseet fredag. Undervegs kan du følge både konserten med Ola Kvernbergs Steamdome og Di derre direkte på Rbnett. For konserten med Di derre vil Rbnetts anmelder, Tor Hammerø, trille terning for hver låt forløpende. Bilder av artistene og publikum vil bli lastet opp fortløpende i et eget galleri.

Etter konserten vil du kunne lese anmeldelser og intervju med noen av de om har tatt turen til museet.

Vi gjør også opptak fra deler av konserten som du vil kunne se på Rbnett lørdag.