08:00

Røykutvikling fra ferge onsdag kveld

Like før midnatt onsdag fikk rykket brannvesenet ut på melding om røykutvikling fra en ferge som lå til kai ved Kanestraum. Røykutviklingen kom fra varmgang i et elskap. Det skal ha vært lite flammer. Politiet melder at det ikke er personskade, da det ikke var passasjerer om bord.

Saken undersøkes nærmere. Politiet oppretter sak.