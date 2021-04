Motorsykkelfører alvorlig skadd i Ulsteinvik

En 76 år gammel mann fra Østlandet er dømt til fengsel for overgrep mot ni av sine stebarnebarn over en periode på minst 16 år.

Overgrepene skjedde ifølge dommen i perioden fra høsten 2002 eller våren 2003 til våren 2019. De yngste barna var i 5-6-årsalderen da overgrepene startet, ifølge dommen fra en tingrett i Viken fylke.

Under rettssaken sa mannen seg skyldig i flere av forholdene. Han sa også at han siden puberteten hadde reagert seksuelt av å tenke på å kose med gutter fra femårsalderen, og at han hadde forstått at han var pedofil før midten av 70-tallet. Han opplyste også at han tidligere var en del av et pedofilt miljø i Norge.

Avslørt av det yngste barnet

Saken ble rullet opp etter at det yngste av barna i 2019 fortalte om overgrepet. Deretter ble overgrepene mot de øvrige barna avslørt.

Ifølge dommen har overgrepene fått konsekvenser for den psykiske helsen til flere av barna. De eldste har også uttrykt dårlig samvittighet for at de ikke fikk stanset mannen tidligere, slik at de kunne ha forhindret overgrep mot de andre barna.

Mannen er også tidligere dømt for overgrep mot barn og var også siktet i en større pedofilisak for flere år siden.

Aktor ba om forvaring

Under rettssaken ba aktor om tolv års forvaring med en minstetid på åtte år. Retten kom fram til at en tidsbegrenset straff på tolv år er tilstrekkelig på grunn av mannens høye alder, og at det er lav fare for at han vil utgjøre en fare for nye overgrep når han slipper ut.

Han er også dømt til å betale en samlet erstatning på 2,4 millioner kroner til de ni ofrene i saken.

Mannens forsvarer, advokat Trond Dyvik, sier til NTB at det foreløpig ikke er tatt stilling til om de vil anke dommen.

Aktor Erik Førde har ikke vært tilgjengelig for kommentar.