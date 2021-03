Ny kontroll av Boreal-rederiet

Kun 11 prosent av fedrene som tok imot foreldrepenger i fjor, tok ut mer enn sin kvote og brukte av felleskvoten, viser tall fra Nav.

Tallene viser også at 13 prosent av fedrene tok ut mellom 1 til 19 dagers permisjon, skriver Klassekampen.

Foreldrepermisjonen er delt i en mødrekvote på 15 uker, en fedrekvote på 15 uker og en fellesperiode på 16 uker. Dette kan økes ved å senke dekningsgraden til 80 prosent.

Venstre fikk inn en tredeling av permisjonen i Jeløya-plattformen i 2018, og partileder Guri Melby ønsker at flere fedre skal ta ut sin kvote og mer.

– Jeg kunne håpet at den prosenten var enda høyere. Jeg har tro på at vi kan komme dit over tid, sier hun.

Melby trekker fram at hun tidligere mente at en todeling av permisjonen ville være best, men sier hun innser at det er situasjoner som gjør at par må ha valgfrihet.