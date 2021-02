Tussentunnelen åpen igjen

Det var Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) som tirsdag ble funnet døde i skredgropen i Gjerdrum, opplyser politiet.

De pårørende er varslet, heter det i pressemeldingen fra politiet.

De to ble tirsdag funnet under to meter med leirer etter at politihunder markerte et spesifikt område nede i skredgropen.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) hadde blandede følelser etter funnet av de to, men han uttrykte først og fremst lettelse og takknemlighet over at letearbeidet endelig ga resultater.

– Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikke kunne medføre at noen ville bli funnet i live. Det som er viktig nå, er at det er gjort rede for to stykker, sa ordføreren.

Funnet av de to omkomne tirsdag betyr at ni av de ti som ble tatt av kvikkleireskredet 30. desember, er funnet.

49 år gamle Rasa Lasinskiene er fremdeles ikke funnet.

– Det er motiverende for oss å gjøre funn, men samtidig må vi være ærlige på at det er et særdeles krevende arbeid, svarte politiets innsatsleder Mari Stoltenberg tirsdag på spørsmål om håpet om å finne den siste savnede.

NTB