Gjennomslag i Haramsfjordtunnelen på Nordøyvegen

Tåke og dårlig vær bremset mandag mannskapene som skulle starte letingen etter de tre personene som fremdeles er savnet etter skredet i Gjerdrum.

Nesten tre uker etter skredet i Ask går det fremdeles mindre ras og avskallinger i skredområdet. Mandag skulle letemannskaper fra brannvesenet med støtte fra politiet og sivilforsvaret ned i skredgropen og starte det møysommelige arbeidet med å finne de tre siste som fortsatt er savnet.

Men arbeidet skulle vise seg å bli vanskeligere enn først antatt.

– Værgudene har ikke vært med oss. Tåka er en stor utfordring, og vi får ikke brukt droner til overvåking for å sørge for sikkerheten. Telen i bakken har også gitt oss problemer, sa innsatsleder Mari Stoltenberg i Øst politidistrikt da hun møtte presse på stedet mandag ettermiddag.

Den første dronen som om skulle holde oversikt over sikkerhetssituasjonen i gropen gikk i bakken etter ising. Det ømfintlige tekniske utstyret kunne likevel brukes ved at dronene ble plassert ute i terrenget slik at kameraene de har kunne brukes i søkearbeidet.

– Vi jobber med høy oppmerksomhet på sikkerhet, siden vi nå ikke er inne i en livreddende fase. Vi skal ikke ha noen skadde mannskaper, sa innsatsleder Morten Thoresen i brannvesenet.

Søket skal gjennomføres på steder som ble markert av hunder men ikke undersøkt da innsatsen gikk ut på å redde liv. For å hindre at frosten skulle sette seg for dypt på de avmerke områdene ble det lagt isolasjonsmatter over slik at letemannskapene kunne gå tilbake når søket etter omkomne ble aktuelt.

-Jobben nå gjøres for hånd, med spader og hakker, sier Thoresen som forklaring på bruken av isolasjonsmattene. Det er mannskap fra brannvesenet som går ned i gropen hvor raset har beveget seg. I tillegg til graveredskap er de tungt utstyrt med sikringsutstyr, blant annet flytevester dersom kvikkleiren på nytt skulle begynne å røre på seg.

-Det vil være en fortløpende vurdering hvordan vi leter, men det er slik vi leter foreløpig, sier innsatsleder Mari Stoltenberg i politiet.

Ifølge NVE er ikke frosten noe avgjørende bidrag til å stabilisere leirmassene. Den stikker ikke dypt nok. Det går fremdeles små ras, avskallinger, rundt den bratte kanten som er godt over 20 meter flere steder. I forrige uke gikk det også et mindre skred. Området er fremdeles i høyeste grad et aktivt skredområde, og over 810 mennesker er fortsatt evakuert fra boligene sine. Når de kan ta sikte på å flytte tilbake, er helt uvisst.

Sju personer er funnet omkommet i skredet, mens tre fortsatt er savnet. Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er ikke funnet etter at leiligheten deres i Nystulia 36 ble tatt i skredet. Rasa Lasinskiene (49) var ute og luftet hunden og snakket med mannen da forbindelsen plutselig ble brutt idet skredet gikk.

– Det er et nitid arbeid dette her, og det kan ta lang tid, men vi har håp om funn. Vi har stor forståelse for at de etterlatte trenger svar, og det er derfor vi er her, sier Stoltenberg videre.

Markerte søk

Tre savnet