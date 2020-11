Tjuverimeldt kvinne beit senteransatt

Norsk Varme fyrer seg opp over påstandene til Norsk institutt for luftforskning (NILU) om at vedfyring, selv med de beste ovnene, er verre enn oljefyring med tanke på luftkvalitet. Nå vurderer de å melde instituttet til forskningsetisk komité.

Bakgrunnen er at forskningsdirektør Cristina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforskning mener at økt bruk av hjemmekontor kombinert med vedfyring også fører til dårligere luftkvalitet utendørs her i landet.

– I forhold til luftkvalitet og utslipp av fint svevestøv så er vedfyring – selv med de beste ovnene som fins på markedet – mye verre enn oljefyring. Så der kan hele gevinsten av reduserte trafikkutslipp i forhold til helse bli helt borte. Vi kan til og med totalt få en negativ effekt av at folk sitter hjemme istedenfor å gå på jobb, sier hun til NRK.

– Skaper usikkerhet

Bransjeforeningen mener at NILU ikke kan dokumentere at oljefyrforbud gir mer vedfyring, at nye ovner fører til mer fyring, at nye ovner gir mer svevestøvutslipp eller at folk fyrer mer nå når de er hjemme under koronatiden

I en pressemelding skriver Norsk Varme at de «finner den lemfeldige omgangen med fakta fra NILUs side så grov at man nå vurderer å melde organet til den forskningsetiske komiteen».

– Disse feilaktige påstandene sprer frykt og usikkerhet blant folk flest, og skaper usikkerhet rundt flere tusen arbeidsplasser for skikkelige arbeidsfolk, sier styreleder Steinar Vigdal.

Bedre luftkvalitet

NILU mener også at koronatiltakene har gitt bedre luftkvalitet i Europa, selv om det er stor forskjell fra land til land. Det er et resultat av mindre biltrafikk, færre flyavganger og stengte industribedrifter.

Men når det gjelder utslipp av svevestøv, har ikke disse utslippene falt like mye. Noen steder har de gått opp. Hovedkildene til slike utslipp er vei-, dekk- og bremseslitasje, piggdekkbruk og oppvirvling av veistøv, ifølge NILU.

(©NTB)