Gassgrill tok fyr

Politiet melder fredag kl. 19.25 om en trafikkulykke på fv 64 på Holmemstranda i Rauma.

Tre biler med mange personer er involvert, skriver politiet på twitter. Nødetatene har rykket ut til stedet.

Operasjonsleder Svein Harsjøen opplyser til Rbnett kl. 19.40 at politiet ikke er framme ennå, men at etater på stedet melder at seks personer er involvert.

– Opplysningene så langt er at ingen av de seks er skadd. Så det later ikke til å være en alvorlig ulykke, ut fra det vi har fått vite foreløpig, sier Harsjøen.

Til lege i ambulanse

Like før kl. 20 melder politiet at en person er blitt fraktet til lege i ambulanse. De andre fem involverte later til å være uskadde.

Politiet skriver på twitter at det er store materielle skader på bilene.

Skulle kjøre forbi

Ifølge politiet på twitter kl. 20.15, tyder undersøkelser så langt på at ulykka skyldes et uhell knyttet til en forbikjøring. De involverte bilene er ikke kjørbare, og blir tatt hånd om av bilberger.

Politiet oppretter sak etter ulykka.

Ferja kan forsinkes

Like etter kl. 20 melder Fjord1 at ferja i sambandet Sølsnes - Åfarnes vil prioritere utryknings-kjøretøy på avgangen kl. 20:00 fra Åfarnes og kl. 20:15 fra Sølsnes, på grunn av trafikkulykka. Dette vil skape litt forsinkelser ut over kvelden, varsler Fjord1.

Saka oppdateres.