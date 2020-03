Erna Solbergs politiske rådgiver er koronasmittet

nyhetsstudio

Til DN sier Egseth at han ikke vet hvor han kan ha blitt smittet:

– Torsdag ettermiddag merket jeg at formen ikke var tipp topp og dro hjem fra jobb. Siden har jeg hatt hjemmekontor. I går ringte smittevernkontoret og fortalte at jeg hadde testet positivt, sier den politiske rådgiveren, som nå har full isolasjon og pappaperm i vente. Han sier at «formen er bedre, men fortsatt ikke bra».

Egseth deltok på regjeringens budsjettkonferanse mandag og tirsdag i forrige uke. Da skal alle statsråder og statsministeren ha vært nøye med smittevernreglene og unngått nærkontakt.

I forrige uke ble det kjent at statsministerens statssekretær Rune Alstadsæter også har vært smittet.

Men statsminister Erna Solberg er fortsatt ikke koronatestet, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Statsminister Erna Solberg har ikke hatt nærkontakt med Egseth slik det er definert i gjeldende regler og retningslinjer og er derfor ikke testet og er heller ikke i karantene, skriver seniorrådgiver Ida Dahl Nilssen i en epost til NTB.

Hun opplyser at alle møtene i regjeringsapparatet avvikles under strenge smitteverntiltak, med minimum to meters avstand mellom personene. SMK følger Folkehelseinstituttets retningslinjer, tilføyer hun.