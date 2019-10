Øyvind Bakke ny direktør

Sjukehus

MOLDE: Øyvind Bakke er den nye direktøren som skal styre Helse Møre og Romsdal inn i en ny fase. Bakke, som bor i Oslo, er hentet fra stillingen som sjukehusdirektør i det private helseselskapet Aleris. Der har Bakke vært direktør med ansvar for regionene øst, vest, midt og nord. Aleris har rundt 1.100 medarbeidere i Norge.

Da fristen for å søke stillingen som adm. direktør i Helse Møre og Romsdal gikk ut, hadde 12 søkere meldt seg. Flere av søkerne ville ha navnet sitt unntatt offentlighet. Øyvind Bakke var en av dem.

Etter det Romsdals Budstikke erfarer har ansettelsesutvalget i Helse Møre og Romsdal hatt fire søkere inne til grundige intervjuer. Øyvind Bakke og en annen søker har også vært kalt inn til intervjurunde nummer to. Etter samtalene konkluderte ansettelsesutvalget med at Øyvind Bakke vil være den beste til å ledene helseforetaket inn i en ny fase. I ansettelsesutvalget satt styreleder Ingve Theodorsen, nestleder Lodve Solholm, styremedlem Anette Lekve og styremedlem Bjarne Storset.

Den nye direktøren for Helse Møre og Romsdal har bred innsikt i sjukehussektoren i Norge. Bakke har arbeidet tett med den tidligere toppsjefen i Aleris, Grethe Aasved. Hun er i dag administrerende direktør ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

- Den største motivasjonsfaktoren for meg er samfunnsoppdraget, og å jobbe for å skape et godt pasienttilbud til innbyggerne i Møre og Romsdal. Jeg har inntrykk av at Helse Møre og Romsdal har mange engasjerte og kompetente medarbeidere, og at innbyggerne er svært engasjert i helsetjenester og sjukehus, sier Bakke i en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal. Han legger til at han er kjent med utfordringene helseføretaket står overfor.

Øyvind Bakke kommer opprinnelig fra Os, men er bosatt i Oslo. Han er utdannet sjukepleier og har tatt en master i ledelse fra Copenhagen Business School. Han har vært avdelingssjef på Ahus, jobba i Spekter og deretter Deloitte før han gikk til Aleris.



Styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal har ledet tilsettingsutvalget, og er svært fornøyd med tilsettinga.

- Med Øyvind får vi en ung person som samtidig har allsidig erfaring frå både den offentlige og private delen av helsesektoren. Jeg mener Øyvind har den erfaringa og de personlege egenskapene som trengs for å lede Helse Møre og Romsdal på en god måte, sier Theodorsen.



Bakke tiltrer troleg i starten av desember, heter det i pressemeldinga.

Den nye direktøren tar over etter Nils Kvernmo som har vært konstituert direktør siden Espen Remme forlot direktørjobben i mars i år.

Helse Møre og Romsdal er inne i en krevende omstilling. Styret i helseforetaket har vedtatt å kutte kostnader tilsvarende 130 årsverk. Helseforetaket har siden 2012 ikke klart å holde budsjettene, og de siste åra har pengebruken bare økt og økt. Nå har styret og konstituert direktør Nils Kvernmo satt i gang omfattende prosesser for å bringe økonomien under kontroll. Styreleder Ingve Theodorsen har signalisert at 2020 kommer til å bli et år der styret forventer å se resultater av kostnadsarbeidet. Den nye direktøren vil få en helt sentral rolle i å få økonomien i Helse Møre og Romsdal på rett kurs.