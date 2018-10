Akershus KrF sender fem røde og fire blå, motsatt i Vestfold

Politikk

På forhånd hadde fylkesstyret lagt fram et forslag med seks røde og tre blå delegater. En slik fordeling ville gitt partilederen den fordelingen han trolig måtte ha for å sikre tilstrekkelig støtte inn mot det ekstraordinære landsmøtet fredag.

Men Akershus viste seg å være mer blått.

– Det er jevnere enn det styret så for seg da vi satte opp forslaget for to uker siden. Men jeg ble ikke overrasket, for de siste dagene har det gått mer i retning fem–fire enn seks–tre i favør av Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier fylkesleder Arne Willy Dahl til NTB.

Flertall vil inn

Fordelingen av delegater til landsmøtet ble gjort rent matematisk etter at 36 delegater stemte for Hareides råd og 29 for nestleder Kjell Ingolf Ropstads råd om først å forsøke med Høyre, Frp og Venstre.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans «tredje vei» – om å bli i opposisjon med borgerlig forankring – har ikke særlig støtte i Akershus KrF.

Hele 50 delegater stemte for å gå inn i regjering, mens 13 ville bli i opposisjon som i dag.

Kan seile opp

Fylkesleder Dahl mener likevel at «Grøvan-alternativet» kan seile opp i etterkant av det som uansett utfall ser ut til å bli en jevn avstemning om KrFs veivalg.

– Dersom 47 prosent ikke er komfortabel med utallet av landsmøtet, så må stortingsgruppa vurdere om det er tilstrekkelig legitimitet til å innlede regjeringsforhandlinger, sier Dahl til NTB.

Fire blå og tre røde fra Vestfold

Vestfold KrF sender tre røde og fire blå delegater til landsmøtet 2. november.

Et knappest mulig flertall stemte for å gå inn i dagens regjering under fylkesårsmøtet i Vestfold KrF. Fylkeslaget sender tre røde og fire blå delegater.

22 av de 45 stemmeberettigede stemte for å følge partileder Knut Arild Hareides råd og samarbeide med Ap og Sp under mandagens fylkesårsmøte. 23 stemte for å gå inn i statsminister Erna Solbergs regjering.

Fylkesstyret foreslo dermed å sende fylkesleder Laila Eliassen, som vil samarbeide til høyre, samt tre røde og tre blå delegater.

Vestfold KrF har også besluttet at to av disse delegatene skal stemme på Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon, ettersom 16 av 45 stemte på dette. Foreløpig er det ikke avklart hvilken side disse to skal komme fra.