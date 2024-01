Det er politiinspektør Grete Lien Metlid som opplyser dette til NTB tirsdag kveld. Et av ofrene var ansatt i Øst politidistrikt. Mange ansatte i etaten var tirsdag sterkt preget over tapet av en kollega. Derfor bestemte statsadvokaten i Oslo å overføre etterforskningen av trippeldrapet til Oslo politidistrikt.

Politiinspektør Grete Metlid opplyser at de drepte var to kvinner og et barn. Den antatte gjerningsmannen, som også ble funnet død i huset, beskrives som «godt voksen». Øvrige pårørende i saken er orientert, opplyser politiinspektøren.

– Det er en familiær relasjon mellom de involverte, men ingen partnerrelasjon mellom den antatte gjerningsmannen og ofrene, sier Metlid til NTB.

Hun kunne tirsdag kveld ikke gå i detaljer om relasjonene mellom de døde.

– Vi er nødt til å få kvalitetssikret de opplysningene vi har i saken spå langt og kan derfor ikke gå ut med mer nå, sier Metlid.

Familie

Det ble allerede tidlig tirsdag ettermiddag opplyst at alle de fire som ble funnet døde i boligen i Nes var i familie med hverandre.

– Alle de fire er i familie. En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt. Dette er en tragisk hendelse som berører oss alle. Vi jobber med å ta vare på de pårørende og mannskaper, sier politimester Cecilie Lilaas-Skari.

– Dette er en tung dag for Øst politidistrikt som har mistet en kjær kollega, men vi tenker selvfølgelig aller mest på hennes nærmeste, sa politimesteren videre.

Røykfullt

Etter å ha blitt varslet om en alvorlig hendelse klokka 11.16 tirsdag formiddag rykket alle nødetatene ut til det landlig beliggende huset i Nes. Også et ambulansehelikopter og et politihelikopter tok seg til adressen.

Huset var røykfylt da politiet kom til stedet og alle de fire som befant seg inne i bygningen ble raskt konstatert døde.

Politiet gikk tidlig ut med opplysninger om at folk i området ikke skulle være engstelige for å bevege seg ute etter at drapene ble oppdaget.

På bakgrunn av skadene på de døde og opplysningene politiet fikk, ble det raskt opprettet en drapsetterforskning.

Ordfører: Dypt tragisk

Alle de fire som er bekreftet døde var innbyggere i kommunen, opplyser ordfører Tove Nyhus i Nes. Saken er dypt tragisk og meningsløs, sier hun.

– Det her vil bli en sorg for hele lokalsamfunnet, sier Nyhus til NTB.

Ingeborg kirke har åpnet dørene for alle som vil komme, opplyser Nyhus.

– Der er det et kriseteam på plass sammen med prest og personell fra kirken, sier hun.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold gikk tirsdag kveld ut og omtalte drapene som ufattelig trist og tragisk. – Pårørende, kolleger, lokalsamfunnet – det er så mange som blir berørt av dette, og det gjør vondt helt inn i hjerterota. Jeg blir egentlig bare tom for ord, sier hun.