Frp får 15,1 prosent på maimålingen, opp 1,7 prosentpoeng til det beste resultatet på en VG-måling på fire år. Sist Frp gjorde det så bra på en VG-måling, var i februar 2020, før koronapandemien.

– Det er veldig bra at velgerne ser ut til å ønske et regjeringsskifte slik at vi kan bli kvitt den mest upopulære regjeringen jeg kan huske i min levetid, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i en epost til VG.

Det er et klart borgerlig flertall på 89 mandater, mens Rødt, SV, Ap, MDG og Senterpartiet får til sammen 80.

– Det er blant de yngste og de eldste velgerne at Frp har størst oppslutning, sier Thore Gaard Olaussen, faglig ansvarlig i Respons Analyse.

Ellers får Owe Ingemann Waltherzøes nye parti DNI kun 0,2 prosent på målingen. Hans gamle parti INP måles til 1,6 prosent. MDG faller på nytt under sperregrensen på 4 prosent, mens Kristelig Folkeparti akkurat karrer seg over grensen for utjevningsmandater.

Resultat for alle partiene (endring fra april i parentes):

Rødt 5,8 (-1,1), SV 8,7 (-0,2), Ap 20,3 (-0,9), Sp 7,5 (+1,8), MDG 3,6 (-0,5), KrF 4 (+0,7), Venstre 5,3 (-0,2), Høyre 25,9 (-2,5), Frp 15,1 (+1,7) og INP 1,6 prosent (ingen endring).

Målingen er gjennomført av Respons Analyse for VG, og 1000 personer er intervjuet mellom 2. og 7. mai. Feilmarginen er mellom 2 og 3 prosentpoeng og størst for de største partiene.