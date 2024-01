– Feilen, den er min, og det tar jeg det fulle og hele ansvaret for. Det har vært et stort privilegium å være statsråd i denne regjeringen, sa hun på en kort pressekonferanse fredag kveld.

E24 og Dagens Næringsliv har funnet flere passasjer i masteroppgaven hennes fra 2014 som er identiske med deler av to andre masteroppgaver. Hun oppga ikke de andre masteroppgavene som kilde. Også stavefeil i de identiske passasjene er med i Borchs oppgave, skriver mediene.

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde, erkjente hun fredag.

– Tar konsekvensen

– Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at feilen jeg har gjort ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket. Det er jeg veldig lei meg for og tar konsekvensen av ved å gå av som statsråd, sier Sandra Borch.

Hun sa hun ikke har full oversikt over hvor mye tekstlikhet det er i oppgaven.

– Det kan være flere eksempler på tekstlikhet i oppgaven enn det E24 viser til, sa Borch.

Ingen spørsmål

Hun forlot lokalet etter en kort redegjørelse uten å svare på spørsmål.

– Det er sikkert mange som har spørsmål, men jeg klarer ikke å besvare dem i dag. Det jeg har delt med dere i dag, det er det jeg vet på nåværende tidspunkt, og det jeg har å si om saken. Det ber jeg om forståelse for.

Sandra Borch overtok som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Ola Borten Moe i august i fjor. Fra 2021 til 2023 var hun landbruks- og matminister.

Det var hun selv som ba om å få gå av, sa hun fredag.

Streng praksis

Borch skrev masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014. Tittelen var «Sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett: Ivaretakelse av HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen på norsk sokkel».

Å plagiere andres arbeid uten å oppgi kilde regnes som fusk. Det er forbudt i akademia og kan føre til annullering av oppgaven og utestenging fra høyere utdanning for en periode.

Som leder for Kunnskapsdepartementet har Borch ført en streng praksis i saker om plagiat.