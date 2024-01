– Fisken tilhører det norske folket i fellesskap. Og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeriressursene, sier Myrseth (Ap).

Fredag er hun på plass i Tromsø for å legge fram kvotemeldingen, som tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge.

Myrseth sier at regjeringen vil legge såkalt «hjemmelslengde» til grunn for størrelsen på båtene når de skal deles inn i grupper, noe som betyr den størrelsen fartøyet hadde da kvoten ble tildelt. Dette vil komme de mindre båtene til gode.

I tillegg vil regjeringen gjeninnføre den såkalte trålstigen, som sikrer at de minste fartøyene får større andel av kvotene i år med lite fisk.

Fiskekvotene bestemmer hvilke båter som får lov å fiske, hva de får fiske, når de får fiske, hvor de får fiske og hva de må gjøre med fisken når den er tatt opp av havet.

– Kvotene må fordeles på en mer rettferdig måte, sier Myrseth.

Regjeringen foreslår også flere andre grep:

* Eierskapsbegrensninger for å unngå at for mange kvoter samles på få hender

* Å lage en ordning som sikrer at kvoteprisene blir offentliggjort

* Økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter